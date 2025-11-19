Inicio
Videos
La importancia de los concesionarios de autos en Chile
En este nuevo capítulo, conversamos con Gonzalo Marín, Gerente General de CAVEM, respecto la venta de autos nuevos y usados, los cuidados y la importancia de los canales oficiales.
Por
Romina Cannoni
19 NOVIEMBRE 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Automotores
Motores
Autos
Vehículos
Industria autromotriz
hace 3 min
Stellantis anuncia cambios estratégicos en su estructura para Sudamérica
hace 4 min
Reforma a la Ley de Sociedades Anómimas Deportivas finaliza su tramitación y alista su paso a la Sala del Senado
hace 7 min
Equipo de Jara busca municiones para enfrentar a Kast: escanean sus redes y labor parlamentaria
hace 11 min
Luz verde del Congreso para publicar archivos del caso Epstein pone a prueba capital político de Trump
hace 14 min
Chadwick, Coloma y otras 54 figuras de la derecha convocan a un encuentro masivo de camaradería para Pablo Longueira
hace 19 min
La sombra de Leiva en el cuestionado concurso de la corte para designar el interinato del Conservador de Santiago
Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios
Cuándo, dónde y a qué hora ver la final de Miss Universo 2025 donde participa Inna Moll
Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre
Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Equipo de Jara busca municiones para enfrentar a Kast: escanean sus redes y labor parlamentaria
Chadwick, Coloma y otras 54 figuras de la derecha convocan a un encuentro masivo de camaradería para Pablo Longueira
La sombra de Leiva en el cuestionado concurso de la corte para designar el interinato del Conservador de Santiago
La dura declaración de la CNC por la tragedia en las Torres del Paine
Unimarc abre un nuevo supermercado en la comuna de Santiago
Empresas de telecomunicaciones deben comenzar a activar bloqueo a sitios de apuestas online
Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O
“Cállate…”: el insulto que lanzó Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein
Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos
Reforma a la Ley de Sociedades Anómimas Deportivas finaliza su tramitación y alista su paso a la Sala del Senado
Rectora de la Universidad de Chile le golpea la mesa a Michael Clark: “Vamos a tener que revisar nuestro acuerdo con Azul Azul”
Nico Pino continúa en su lucha por llegar a la Fórmula 1: “Estamos dentro del grupo para poder hacerlo”
Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad
Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile
Talcahuano rinde homenaje a Los Bunkers nombrando una plaza en su honor
Noel Gallagher sale a saludar a sus fans en Chile: los cinco momentos que marcarán el show de Oasis en Santiago
Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional
Luz verde del Congreso para publicar archivos del caso Epstein pone a prueba capital político de Trump
Mayor seguridad y calidad del medio ambiente: por qué la gente era más feliz hace 50 años, según sondeo global de Ipsos
Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano
No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver
¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
