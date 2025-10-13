La Mesa del Poder | Recorte fiscal, empleos y estallido: Pepe Toro, Simón Ramírez y Judith Marin enfrentan ideas
En un nuevo debate en Desde la Redacción de La Tercera, los integrantes de las directivas de tres partidos y candidatos a la Cámara de Diputados enfrentaron sus propuestas- Por el lado del oficialismo estuvo el secretario ejecutivo del Frente Amplio, Simón Ramírez, y el secretario general del PPD, José "Pepe" Toro; mientras que la oposición estuvo representada por la secretaria general del Partido Social Cristiano, Judith Marin. Revisa en el video los cruces entre los aspirantes al Parlamento.
