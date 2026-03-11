La metamorfosis de Boric en el poder: así cambió el Presidente en cuatro años
En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la socia directora de Criteria Comunicaciones, Tatiana Klima, y el director de Espacio Público, Patricio Fernández, analizaron las transformaciones que experimentó el Presidente Gabriel Boric a lo largo de su mandato, los principales desafíos que enfrentó y los escenarios que se abren para él en el futuro. Revisa en el video todos los detalles.
