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    La sorprendente canasta de Rocky, la mascota de los Denver Nuggets en la NBA

    La acción ocurrió durante el intermedio del partido entre Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves, que terminó con triunfo local por 125-113. Rocky, suspendido sobre una estructura que alcanzaba los 10,6 metros, la mascota se dio la vuelta y de espaldas a la canasta lanzó sin mirar al aro y acertó. Una canasta absurda, improbable, casi ofensiva para las leyes de la física. De esas que parecen trucadas hasta que se repiten en todas las pantallas del mundo.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
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