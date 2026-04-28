La sorprendente canasta de Rocky, la mascota de los Denver Nuggets en la NBA
La acción ocurrió durante el intermedio del partido entre Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves, que terminó con triunfo local por 125-113. Rocky, suspendido sobre una estructura que alcanzaba los 10,6 metros, la mascota se dio la vuelta y de espaldas a la canasta lanzó sin mirar al aro y acertó. Una canasta absurda, improbable, casi ofensiva para las leyes de la física. De esas que parecen trucadas hasta que se repiten en todas las pantallas del mundo.
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