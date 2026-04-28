Más de 6 mil asistentes y 90 speakers de todo el mundo: Los detalles del Chile Fintech Forum 2026

FinteChile, la asociación gremial que reúne a la industria de tecnología financiera del país anunció los detalles de la sexta edición del Chile Fintech Forum 2026 (CFF), el evento fintech más importante de América Latina. El encuentro se realizará el 6 y 7 de mayo en Espacio Riesco, con más de 6.000 asistentes esperados, entre ellos líderes de la industria, reguladores, inversionistas, startups y actores del ecosistema financiero regional, con delegaciones de 30 países.

El Chile Fintech Forum cumple seis ediciones como el principal punto de encuentro del ecosistema fintech de la región. Creado en 2021 por FinteChile, el evento nació en formato digital durante la pandemia y dio el salto presencial en 2023. Desde entonces, cada edición ha superado a la anterior.

Este año, por primera vez, se realizará la Chile Fintech Week: una semana completa de encuentros, actividades y eventos paralelos, entre ellos la Asamblea Anual de las asociaciones fintech de la región.

“La industria fintech aporta productividad, innovación y crecimiento a toda la economía, no solo al sistema financiero. Este foro es la prueba de que Chile tiene el potencial para liderar la transformación financiera de la región, y que ese liderazgo se construye aquí, con cada edición”, dice Josefina Movillo, directora ejecutiva de FinteChile.

Estos son los hitos del Chile Fintech Forum 2026

Fintech Awards

En alianza con Pegasus Ventures, el CFF 2026 entregará los Fintech Awards, premio regional que reconoce la innovación en tecnología financiera. La final se realizará en Santiago el 7 de mayo y el ganador se llevará US$1 millón. El jurado lo conformarán Javiera Araneda, directora ejecutiva de Startup Chile; Julian Herman, managing director & partner en Boston Consulting Group (BCG); Juan Pablo Silva, periodista del Diario Financiero y fundador de Mas Pitch; Jazmin Jorquera, vicepresidenta de FinteChile y Hugo Benedetti, académico del ESE Business School.

Mapa Fintech Chile 2026

El 7 de mayo, Josefina Movillo, directora ejecutiva, presentará el Mapa Fintech Chile 2026, el estudio más completo sobre el ecosistema de tecnología financiera del país. El documento, elaborado por EY tras encuestar y conversar como más de 200 empresas del ecosistema fintech del país, entregará una radiografía actualizada de las empresas, segmentos y tendencias que están transformando el sistema financiero chileno

Financiamiento

El Chile fintec Forum 2026 presentará también el Foco Fintech, un informe sectorial sobre el estado y perspectivas del financiamiento alternativo en Chile, con énfasis en el acceso al crédito para personas y pymes.

Inteligencia Artificial

Este año el evento contará con una Zona de Inteligencia Artificial a cargo de Claude Impact Lab, iniciativa liderada por Anthropic que está presente en sólo 8 países del mundo. Los días del CFF habrá actividades enfocadas en resolver problemáticas claves del sistema financiero. A través del uso de inteligencia artificial, se buscará transformar normativas y regulaciones complejas en información clara y accesible para personas y empresas, contribuyendo así a una mayor inclusión y educación financiera.

Panel de neobancos

Una de las instancias más esperadas del CFF 2026 será el panel de neobancos, que reunirá por primera vez en un mismo escenario a los representantes de los principales actores de la banca digital del mundo: Nubank, Revolut y Lulobank, participarán en un panel moderado por Fernando Araya, CEO de Tenpo, entidad chilena que acaba de entra a estas ligas.