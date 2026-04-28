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    A tres años de su inicio: Abastible ha beneficiado a más de 3.400 pymes con su programa “Pago a 7 días”

    A tres años de su lanzamiento, el programa "Pago a 7 días" de Abastible suma 3.408 pymes proveedoras beneficiadas, con un plazo promedio de pago de 5,3 días y un cumplimiento del 94,3% desde su implementación en abril de 2022.

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    Hub Emprende

    La iniciativa, que garantiza el pago a proveedores pequeños y medianos en un máximo de siete días, apunta a uno de los problemas más persistentes del ecosistema pyme en Chile: las brechas de liquidez derivadas de los largos plazos de pago que históricamente han impuesto las grandes empresas a sus proveedores. Según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y estudios de la Subsecretaría de Economía, el plazo promedio de pago entre empresas en Chile supera los 45 días, lo que genera presión de caja especialmente en las empresas de menor tamaño.

    “Pagar oportunamente a nuestras pymes proveedoras no es solo un compromiso: puede marcar la diferencia entre una empresa que prospere y otra que quede estancada. Hoy más que nunca es urgente que nos unamos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas del país, ya que son la principal fuente de empleo en Chile”, señaló Paula Jervis, gerenta Legal, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Abastible.

    El contexto no es menor. En Chile, más del 98% de las empresas son pymes y generan dos de cada tres empleos del país, según cifras del Ministerio de Economía.

    Para ampliar el alcance del programa, Abastible ha establecido alianzas con organizaciones del ecosistema emprendedor, entre ellas ASECH, Conapyme y la Municipalidad de Ñuñoa. A ello se suma el Fondo Pyme², desarrollado junto a ChileGlobal Ventures de Fundación Chile, que destinó $100 millones a seis startups orientadas a resolver barreras comunes que enfrentan las pymes en el país.

    La compañía, que este año celebra su 70° aniversario, enmarca estas acciones en su propósito corporativo de “Potenciar el Espíritu Emprendedor”, una declaración que, según la empresa, refleja una relación de larga data con el sector de las pequeñas y medianas empresas.

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