Las metas difíciles, pero no imposibles, del ministro Quiroz
En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el investigador del Centro de Estudios Públicos Jorge Rodríguez ahondó en la publicación que realizó, junto al investigador y expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, sobre cómo el gobierno de José Antonio Kast puede aterrizar propuestas tales como lograr un equilibrio fiscal, bajar la desocupación a un 6% o volver a crecer al 4%. Revisa en el video completo el análisis completo.
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