SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Las metas difíciles, pero no imposibles, del ministro Quiroz

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el investigador del Centro de Estudios Públicos Jorge Rodríguez ahondó en la publicación que realizó, junto al investigador y expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, sobre cómo el gobierno de José Antonio Kast puede aterrizar propuestas tales como lograr un equilibrio fiscal, bajar la desocupación a un 6% o volver a crecer al 4%. Revisa en el video completo el análisis completo.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    Lee también:

    Más sobre:Desde la RedacciónJorge QuirozCEPCentro de Estudios PúblicosLo que tienes que saber

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rabat asiste al pleno de la Suprema: presentó a los ministros los lineamientos legislativos del Ejecutivo en materia de justicia

    Congreso ACADES: las discusiones que buscan asegurar agua para Chile y destrabar su crecimiento

    El ninguneo de dirigente de Nacional tras el sorteo de la Copa Libertadores: “Pedí un grupo con Coquimbo y se dio”

    Tomás Müller reporta su participación en Falabella tras ingresar al directorio

    Trump llama “cobardes” a los países de la OTAN por no apoyar una “simple maniobra militar” en el estrecho de Ormuz

    Francia pide a Irán realizar “grandes concesiones” para propiciar el fin de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Servicios

    Rating del jueves 19 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tomás Barrios en el Masters de Miami: ¿A qué hora y dónde ver el debut?

    Tomás Barrios en el Masters de Miami: ¿A qué hora y dónde ver el debut?

    Temblor hoy, viernes 20 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 20 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Rabat asiste al pleno de la Suprema: presentó a los ministros los lineamientos legislativos del Ejecutivo en materia de justicia
    Chile

    Rabat asiste al pleno de la Suprema: presentó a los ministros los lineamientos legislativos del Ejecutivo en materia de justicia

    Así será la despedida del sargento de Carabineros Javier Figueroa en Puerto Varas

    Senapred cancela perímetro de seguridad sobre edificio Euromarina II de Viña del Mar por “disminución de la amenaza a la vida”

    Tomás Müller reporta su participación en Falabella tras ingresar al directorio
    Negocios

    Tomás Müller reporta su participación en Falabella tras ingresar al directorio

    Marcel recuerda que mantuvieron el Mepco con el petróleo a US$ 100 y que no se dedicaron a culpar al gobierno anterior por la situación fiscal

    Petróleo sube pese a posible levantamiento de sanciones a crudo iraní y mercado sigue atento a conflicto

    El “chiste” que Donald Trump le hizo a la primera ministra de Japón sobre el Pearl Harbor
    Tendencias

    El “chiste” que Donald Trump le hizo a la primera ministra de Japón sobre el Pearl Harbor

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    El preocupante efecto del cambio climático que podría matar a más de 500.000 personas en 2050, según un estudio

    El ninguneo de dirigente de Nacional tras el sorteo de la Copa Libertadores: “Pedí un grupo con Coquimbo y se dio”
    El Deportivo

    El ninguneo de dirigente de Nacional tras el sorteo de la Copa Libertadores: “Pedí un grupo con Coquimbo y se dio”

    “Estos serán los mejores Juegos Olímpicos de la Juventud”: el espaldarazo del Presidente Kast a la postulación de Chile

    Sigue la tensión con la UEFA: Alejandro Domínguez sorprende y afirma que Argentina es bicampeón de la Finalissima

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    A los 86 años muere Chuck Norris, ícono del cine de acción
    Cultura y entretención

    A los 86 años muere Chuck Norris, ícono del cine de acción

    Choque de estrenos: la lucha por la taquilla que librarán las nuevas Duna y Avengers

    Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado de urgencia en Argentina

    Trump llama “cobardes” a los países de la OTAN por no apoyar una “simple maniobra militar” en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Trump llama “cobardes” a los países de la OTAN por no apoyar una “simple maniobra militar” en el estrecho de Ormuz

    Francia pide a Irán realizar “grandes concesiones” para propiciar el fin de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    El encanto de la Rocinha: un trend viral con drones dispara el turismo en la favela

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal