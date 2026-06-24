La postal más llamativa del Mundial: los hinchas brasileños que rechazan al Scratch y alientan a Argentina de Lionel Messi.

El Mundial ha dejado escenas particulares tanto dentro como fuera de la cancha. Una de las más comentadas durante los últimos días ocurrió en Brasil, donde un grupo de hinchas decidió apoyar a Argentina.

La situación se conoció a través de un video difundido en redes sociales desde el bar Moocaires de Sao Paulo. El local con temática argentina combina el nombre del barrio en que está ubicado y la capital transandina, Buenos Aires.

La imagen viralizada se dio durante el duelo del combinado transandino ante Austria. Ahí se observa a decenas de personas siguiendo el encuentro con camisetas de la Albiceleste.

El registro rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas y generó miles de reacciones debido al contexto histórico que existe entre ambos países. Brasil y Argentina protagonizan una de las rivalidades más importantes del fútbol.

Según muestran las imágenes, los asistentes no solo siguieron el partido. También ambientaron el lugar con banderas, globos y elementos relacionados con la selección argentina. Durante la transmisión, además, cantaron algunas de las canciones habitualmente asociadas a la hinchada transandina.

🇦🇷 Sotaque portunhol da Mooca: bar de SP vira reduto de paulistanos que torcem para a Argentina — e rejeitam a seleção brasileira



Moocaires, união dos nomes do bairro e da capital argentina, tem recebido cada vem mais torcedores que trocaram o verde e amarelo pelo azul celeste… pic.twitter.com/eNizxeeDZe — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) June 23, 2026

En los últimos años la obtención de las Copas América de 2021 y 2024, y principalmente la conquista del Mundial de Qatar 2022 han contribuido a ampliar la presencia de simpatizantes de la Albiceleste fuera de Argentina.

La repercusión del video también reabrió el debate en torno a los años de sequía de Brasil el títulos del Mundial. Claro que, más allá de las interpretaciones, la grabación dejó una de las postales más comentadas del Mundial.