“Para frotarse los ojos”: prensa internacional reacciona ante el logro de Lionel Messi como máximo goleador en mundiales

Lionel Messi vuelve a estar en las portadas de los principales medios periodísticos del planeta. El argentino marcó dos veces en el triunfo 2-0 sobre Austria y destrozó el récord del alemán Miroslav Klose, como máximo artillero en la historia de los mundiales.

“Messi es imparable, con 18 goles y superando a Klose; nadie más en el Mundial se le compara”, tituló La Gazzetta dello Sport, el diario deportivo más importante de Italia que concluyó que “para no perder el gusto por los goles, también marcó el número 18 en el tiempo añadido del partido contra Austria”.

Una hazaña que recorrió las redacciones de todo el mundo futbolístico, tal como queda retratado en el sitio brasileño Globo Esporte. “¡Yo soy leyenda!”, se lee en la nota principal del portal, la vez que establece que “Messi pulveriza el récord de Klose y lidera a Argentina en la victoria sobre Austria con dos goles y una actuación estelar, a pesar de fallar un penal”.

En Francia, el periódico deportivo L’Equipe de ninguna manera quedó ajeno a esta nueva marca del rosarino. “Una actuación histórica de Messi clasifica a Argentina”, aplaudieron los galos, a la vez que insistieron en que el argentino “se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales y Argentina se clasifica tras vencer a Austria”.

El diario The Guardian de Inglaterra advirtió en su crónica principal que “El imparable Messi bate el récord de goles en la Copa del Mundo y Argentina vence a Austria”. Incluso, los británicos fueron un poco más allá y dedicaron una elogiosa nota al transandino.

Tenía que ser Lionel Messi, tenía que ser en este día y quizás incluso tenía que ser en Dallas. Hizo historia a su manera, con un golazo de zurda que lo consagró como el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo. Le siguió otro gol en la última jugada del partido y, a este ritmo, 18 goles podrían parecer una cifra modesta dentro de un mes. Messi ya ha marcado cinco goles en dos partidos, lo que prácticamente garantiza que Argentina ganará el Grupo J. Su primera Bota de Oro no sería el peor regalo para un ícono que cumple 39 años el miércoles”, aseguró el reputado diario isleño.

Lluvia de elogios

En su país, la Pulga acumuló alabanzas después de dejar a la Albiceleste en la inédita ronda de las mejores 32 selecciones del Mundial 2026. “Animal competitivo. Messi no se detiene nunca, facturó por duplicado y sumó como máximo goleador de los mundiales”, destacó el diario La Nación de Buenos Aires.

El diario deportivo Olé centró su análisis en la figura del exfutbolista de Barcelona. “Argentina va con su leyenda: Messi récord Mundial y clasificados”, tituló el periódico, a la vez que completó que “con dos goles de Leo, la Selección le ganó un partido bravísimo a Austria y se metió en 16avos de final”.

Clarín agregó más elogios: “Con dos goles y otra actuación colosal de Messi, Argentina le ganó a Austria y clasificó”, fue el título elegido, para luego complementar que “se impuso 2-0 por la segunda fecha del grupo J en Dallas, donde la Selección volvió a ser local en un estadio copado por sus hinchas. El equipo de Scaloni se aseguró el pase a 16avos de final”.

Más amplia fue la cobertura del diario español Marca. “¡Antológico Messi!”, se leyó durante largos minutos en la transmisión en vivo del partido ante los germánicos. Más tarde, en la crónica del duelo especificó: “Para frotarse los ojos”.

Encima, el medio ibérico especuló con la posibilidad de extender la carrera del astro argentino. “Soñemos con Leo en el Mundial de España 2030”, advirtió en su cobertura para establecer la eternidad del astro.

“De nuevo él. De nuevo ‘El Diez’. De nuevo Lionel Messi, que, con un doblete mágico, sigue empeñado en regalarle a su país el sueño, aunque falta mucho, de un bicampeonato inédito. Fue un inconsciente homenaje al otro ‘Diez’ y ‘dios’ del fútbol argentino, Diego Maradona, de cuyo ‘Gol del Siglo’ ante Inglaterra se cumplen hoy 40 años exactos. Una linda casualidad del fútbol”, escribió Marca.