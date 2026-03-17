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    CEP: metas de Hacienda de crecimiento, desempleo y balance fiscal son exigentes, pero posibles

    Los investigadores del centro del pensamiento Rodrigo Vergara y Jorge Rodríguez aterrizaron los desafíos de Jorge Quiroz de crecer al 4%, bajar la tasa de desocupación al 6% y lograr un equilibrio fiscal hacia el fin del mandato de José Antonio Kast.

    Julio NahuelhualPor 
    Julio Nahuelhual
    Centro de Estudios Públicos William Rojas Maturana

    A solo una semana del arribo del nuevo gobierno, una publicación del Centro de Estudios Públicos (CEP) analizó en detalle las tres metas económicas claves planteadas por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para los cuatro años de la administración Kast. En un documento realizado por el investigador senior y expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, y por el también investigador y expresidente del CFA, Jorge Rodríguez, se evaluaron los desafíos de volver a crecer a una tasa 4%, bajar la desocupación al 6% y lograr un equilibrio fiscal.

    “Es valioso que el ministro de Hacienda se fije metas concretas y medibles sobre variables fundamentales para la labor de este ministerio y para los desafíos de Chile. Dados los puntos de partida, las metas ciertamente son exigentes. Pero, a la vez, todas ellas han sido alcanzadas en décadas anteriores, lo que las ubica en el rango de lo posible”, concluye el texto del centro de pensamiento.

    “No estamos ante un simple ciclo negativo, que implicaría algunos años de crecimiento bajo tendencia sin alterarla significativamente, sino más bien ante un cambio estructural, en el que la capacidad de crecimiento de la economía se ha deteriorado de manera importante. El ministro se ha impuesto una meta de crecimiento de 4% a fines de la actual administración. Tenemos que entender que se está refiriendo al crecimiento tendencial y no sólo al de un año específico. Este compromiso implica duplicar la capacidad de crecimiento en cuatro años, lo que evidentemente es ambicioso”, sostuvo la publicación.

    05 Marzo 2026 Entrevista a Rodrigo Vergara, economista del Cep Foto: Andres Perez Andres Perez

    Para lograr este objetivo, Vergara y Rodríguez reconocen que no existen “balas de plata”. Sin embargo, destacan dos medidas comprometidas. Una es la agilización de proyectos de inversión mediante la racionalización y reducción de tiempos en permisos. Adicionalmente, mencionan la reducción del impuesto corporativo a entre 20 y 23%. “Chile, con su tasa de 27%, quedó en la parte alta de los países de la OCDE en materia de impuesto corporativo. En un mundo donde los capitales son móviles, esto reduce la inversión y el crecimiento”, señalaron.

    El CEP también celebra el objetivo de reducir la tasa de desempleo, actualmente en torna a 8%: “La meta específica que ha planteado el ministro, de un desempleo acercándose al 6%, es exigente, pues dicho nivel no se alcanza desde 2013. La tarea que surge para la autoridad respecto de esta meta es identificar y aplicar políticas públicas que apunten a la generación de empleo. Una parte muy importante de ello depende directamente del crecimiento económico. Sin embargo, también deberían barajarse políticas públicas específicas pro-empleo, en especial, en un contexto de cambios estructurales en el mercado laboral, entre ellos, una mayor automatización de tareas y el aumento de los costos laborales asociados a regulaciones”.

    02.10.2025 Jorge Rodríguez CEP Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

    Algunas de las políticas públicas que se deben considerar para este fin, según el think tank, son la implementación de la ley que crea el subsidio unificado al empleo, el avance del proyecto de ley de Sala Cuna Universal y la evaluación de reemplazo del sistema de indemnización por años de servicio, por un esquema de indemnización a todo evento basado en cuentas individuales financiadas mediante cotizaciones periódicas del empleador.

    Por último, la publicación del CEP destacó las metas fiscales de Hacienda. “El ministro ha explicado que hacia fines de su administración espera entregar las finanzas públicas con un balance en equilibrio. En el contexto de la regla fiscal chilena, entendemos que ello debiera referirse al BE (balance estructural). Además, debe ser complementado con la fijación de un nivel prudente de deuda y con un objetivo para el FEES”, de acuerdo al texto.

    Al respecto, postuló que es necesario reconocer el déficit fiscal crónico y tomar medidas para solucionarlo, ya sea a través de mayores ingresos o ajustar los gastos, pero no seguir financiándolo con deuda. “La opción del gobierno sería reducir el gasto. Incluso, dentro de su programa se consideran reducciones de impuestos, lo que aumentaría aún más las necesidades de ajuste de gastos, particularmente en el corto plazo, para cumplir con las metas. Aunque pudiera ser políticamente más simple, no es recomendable recortar la inversión pública, pues es contraproducente para el crecimiento tendencial”, manifestaron los autores, quien indicaron que el ajuste debe procurar centrarse en gasto corriente.

    Más sobre:cepmetashaciendakastquirozcrecimientodesempleodeficit fiscal

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