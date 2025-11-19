Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
BLACK SALE $990
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
OFERTA $990
BLACK SALE $990
INGRESAR
Videos
Las tendencias del mercado inmobiliario
Conversamos con Juan-Galo Macià, CEO de Engel & Völkers para Iberia y América del Sur, respecto de las principales tendencia del mercado inmobiliario en Europa y América, y los desafíos enfrentan.
Por
Paula Morales
19 NOVIEMBRE 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Money Talks
Mercado inmobiliario
Engel & Völkers
Venta de propiedades
Arriendo de propiedades
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 3 min
Cenco Malls es reconocido con cuatro Premios Eikon 2025 por su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la educación
hace 3 min
Cristóbal Campos barre con Michael Clark: “El mismo payaso que me echó del club; un títere más de los que ya sabemos”
hace 3 min
Diputado Cristián Araya descarta imputaciones en su contra en arista de trama bielorrusa
hace 7 min
Sindicato de pilotos de Latam anuncia fin de la huelga tras llegar a un acuerdo con la aerolínea
hace 16 min
Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días
hace 19 min
Recuperan los cuerpos de cinco turistas fallecidos en Parque Nacional Torres del Paine
Servicios
Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días
Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves
Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios
Cuándo, dónde y a qué hora ver la final de Miss Universo 2025 donde participa Inna Moll
Chile
Diputado Cristián Araya descarta imputaciones en su contra en arista de trama bielorrusa
Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días
Recuperan los cuerpos de cinco turistas fallecidos en Parque Nacional Torres del Paine
Negocios
Sindicato de pilotos de Latam anuncia fin de la huelga tras llegar a un acuerdo con la aerolínea
Ripley anota caída en ganancias trimestrales, pero mantiene un fuerte impulso en 2025
Actas de la Fed revelan división interna y se enfría opción de un nuevo recorte de tasas en diciembre
Tendencias
Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre
Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O
“Cállate…”: el insulto que lanzó Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein
El Deportivo
Cristóbal Campos barre con Michael Clark: “El mismo payaso que me echó del club; un títere más de los que ya sabemos”
Sospechas con el VAR: la fuerte carta de reclamo de Rangers a la ANFP por el arbitraje ante San Marcos de Arica
Logran su primer punto ATP: Bautista de la Peña y Thomas Menzel ganan en Santiago y aparecerán en el ranking mundial
Finde
Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad
Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile
Cultura y entretención
¿Por qué se fueron “Bonehead” Arthurs y “Guigsy” McGuigan de Oasis?
Lucky Man de The Verve o la canción favorita y definitiva de Richard Ashcroft
Talcahuano rinde homenaje a Los Bunkers nombrando una plaza en su honor
Mundo
Partido Socialdemócrata de Dinamarca pierde la alcaldía de Copenhague tras 100 años en el poder
Luz verde del Congreso para publicar archivos del caso Epstein pone a prueba capital político de Trump
Mayor seguridad y calidad del medio ambiente: por qué la gente era más feliz hace 50 años, según sondeo global de Ipsos
Paula
No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver
¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.