Kimera K-39: el hypercar italiano con motor V8 y 1.000 CV

La italiana Kimera Automobili dio un paso definitivo hacia el universo de los hypercars con la presentación del nuevo K-39, un modelo completamente original que abandona el concepto restomod para transformarse en el proyecto más radical y avanzado desarrollado por la firma italiana.

Presentado en el Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, este bólido es una nueva etapa para la compañía fundada por Luca Betti, conocida mundialmente por reinterpretar íconos de rally como los Lancia 037 modernos. Esta vez, sin embargo, Kimera desarrolló un vehículo desde cero, enfocado en competir dentro del segmento de los hiperdeportivos más exclusivos del planeta.

El diseño del K-39 toma inspiración directa de los prototipos de resistencia de los años 80, especialmente de los modelos que dominaron el Campeonato Mundial de Sport Prototipos. El resultado es una carrocería extremadamente baja, ancha y esculpida, con una fuerte presencia visual y soluciones aerodinámicas integradas en toda la estructura.

La parte frontal incorpora tecnologías derivadas del automovilismo, incluyendo un sistema S-Duct para optimizar los flujos de aire, mientras que la zona posterior destaca por enormes extractores, superficies activas y un gran alerón inspirado en los autos de resistencia clásicos. Incluso los grupos ópticos forman parte de la arquitectura aerodinámica del vehículo.

Uno de los aspectos más llamativos del K-39 está bajo el capó. Kimera recurrió directamente al Koenigsegg Technology Department para desarrollar su mecánica, utilizando un V8 biturbo de 5,0 litros especialmente adaptado para este proyecto. El propulsor entrega 1.000 caballos de fuerza y 1.200 Nm de torque, además de alcanzar las 8.250 rpm gracias a su cigüeñal plano y configuración de alto rendimiento.

La estructura también fue diseñada con estándares propios de competición. El K-39 utiliza un monocasco de fibra de carbono desarrollado junto a Dallara, empresa ampliamente reconocida en el mundo de la ingeniería y el automovilismo. Esto permite combinar rigidez estructural, ligereza y una aerodinámica extremadamente sofisticada.

Kimera confirmó además una versión específica para la clásica competencia de escalada Pikes Peak, equipada con una configuración aerodinámica aún más extrema y destinada a competir en la categoría Unlimited de la famosa subida estadounidense.

Aunque la marca todavía no revela cuántas unidades producirá oficialmente, ni tampoco su precio, ya adelantó que más de 20 ejemplares tienen propietario confirmado, mientras que solo los diez primeros clientes podrán acceder a la radical versión Pikes Peak.