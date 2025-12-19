SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Legendario piloto de NASCAR muere en trágico accidente aéreo

    Greg Biffle, conocida figura de NASCAR, falleció junto a su esposa y dos hijos en un trágico accidente aéreo en Carolina del Norte, Estados Unidos.

    Por 
    Catalina Bórquez

    La muerte del histórico piloto automovilístico estadounidense, Greg Biffle, ha provocado profundo pesar en sus fanáticos y conocidos. El fatal desenlace se produjo cuando el avión ejecutivo propio en que viajaba junto a su familia, se estrelló en el Aeropuerto Regional de Statesville, Carolina del Norte.

    Además, se han confirmado otras víctimas fatales, dejando siete fallecidos, de los cuales tres no han sido identificados producto del incendio que provocó el choque del avión.

    “La familia de NASCAR está devastada por la pérdida de Greg Biffle, quien fue uno de nuestros 75 mejores pilotos y se hizo conocido por su incansable trabajo humanitario posterior a su carrera. Extendemos nuestro más sentido pésame”, lamentó NASCAR a través de sus redes sociales.

    Más sobre:accidente aéreoEstados UnidosNASCARtragediaGreg Biffle

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Megaformalización”: tribunal rechaza petición de quitar esposas a los 70 imputados por red de corrupción en cárceles

    Presidente de Barcelona vuelve a dar un portazo al eventual regreso de Lionel Messi

    Kast: “Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide”

    Desbordes cuestiona dichos de la ministra Orellana y pide que “no le falte el respeto” a quienes valoran el rol de la Primera Dama

    Una celebración en directo: Gepe lanza “Gepinto” en vivo en Sala Master

    Secretaria general de la DC respalda que Frei reciba a Kast ahora que es presidente electo

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Mon Laferte: revisa los precios

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Mon Laferte: revisa los precios

    “Megaformalización”: tribunal rechaza petición de quitar esposas a los 70 imputados por red de corrupción en cárceles
    Chile

    “Megaformalización”: tribunal rechaza petición de quitar esposas a los 70 imputados por red de corrupción en cárceles

    Kast: “Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide”

    Desbordes cuestiona dichos de la ministra Orellana y pide que “no le falte el respeto” a quienes valoran el rol de la Primera Dama

    Sony toma el control de Snoopy y Charlie Brown en una operación que valora Peanuts en más de US$1.000 millones
    Negocios

    Sony toma el control de Snoopy y Charlie Brown en una operación que valora Peanuts en más de US$1.000 millones

    Casas de apuestas online piden al futuro gobierno de Kast que le de prioridad a proyecto que las regula

    Francisca Ponce por fusión de las cascadas: da “paso a esta nueva generación que asumió un rol activo en la gestión”

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung
    Tendencias

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres

    Presidente de Barcelona vuelve a dar un portazo al eventual regreso de Lionel Messi
    El Deportivo

    Presidente de Barcelona vuelve a dar un portazo al eventual regreso de Lionel Messi

    Zapallar alista los últimos detalles para recibir la octava edición del Triatlón de la comuna

    Escándalo en la Copa UC: Qatar se retira de la competencia y dispara contra la organización

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Una celebración en directo: Gepe lanza “Gepinto” en vivo en Sala Master
    Cultura y entretención

    Una celebración en directo: Gepe lanza “Gepinto” en vivo en Sala Master

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Zelenski destaca que el nuevo préstamo europeo es “una señal” para Rusia de que Ucrania “no se desmoronará”
    Mundo

    Zelenski destaca que el nuevo préstamo europeo es “una señal” para Rusia de que Ucrania “no se desmoronará”

    El presidente de Corea del Sur llama a un acercamiento “paciente” con Pyongyang

    Trump ridiculiza a Biden y Obama: las mordaces descripciones a sus predecesores en el “Paseo de la fama presidencial” de la Casa Blanca

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad