Legendario piloto de NASCAR muere en trágico accidente aéreo

La muerte del histórico piloto automovilístico estadounidense, Greg Biffle, ha provocado profundo pesar en sus fanáticos y conocidos. El fatal desenlace se produjo cuando el avión ejecutivo propio en que viajaba junto a su familia, se estrelló en el Aeropuerto Regional de Statesville, Carolina del Norte.

Además, se han confirmado otras víctimas fatales, dejando siete fallecidos, de los cuales tres no han sido identificados producto del incendio que provocó el choque del avión.

“La familia de NASCAR está devastada por la pérdida de Greg Biffle, quien fue uno de nuestros 75 mejores pilotos y se hizo conocido por su incansable trabajo humanitario posterior a su carrera. Extendemos nuestro más sentido pésame”, lamentó NASCAR a través de sus redes sociales.