¿Llegan las pausas de hidratación al fútbol chileno?

Tal como vimos en Norteamérica, ahora los futbolistas tendrán solo 10 segundos para salir a la hora de un cambio. Una demora mayor implicará contar con un jugador menos durante un minuto.

Otro aspecto son las demoras. Tanto los saques de meta como los saques de banda, deberán demorar 5 segundos. En caso contrario, la posesión pasará al rival.

La atención médica también tendrá diferencias: ahora deberá ser afuera del campo de juego. Solo habrá excepciones en caso de ser al arquero, o que el infractor haya recibido amonestación.

El VAR tendrá más atribuciones. Ahora podrá revisar segundas tarjetas amarillas, confusiones de identidad en amonestaciones e infracciones, y revisará los saques de esquina.

Finalmente, también llega a Chile la famosa y controversial ‘Ley Vinícius-Prestianni’. El jugador que se tape la boca para hablar, será expulsado.

¿Y las polémicas pausas de hidratación? Para calma de los fanáticos, no se aplicarán en el fútbol nacional. O más bien, solo en verano cuando se juegue en altas temperaturas.

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