SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Luis Vega llega a Chile con su gira sold out

    El cantante boliviano ya aterrizó en el país en medio de su expansión internacional, para deleitar a su fanaticada con 4 shows que brindará en nuestro país.

    Por 
    La Tercera TV

    Con 34 años de edad, Luis Vega ha ganado notoriedad en la escena del regional latina por una propuesta centrada en transformar historias reales de sus fans en canciones con su primera gira internacional llamada, “Puro Papel y Lápiz”.

    El avance de Vega en el país también se refleja en la radio. Según datos de monitoreo, su música supera las 2.000 reproducciones en emisoras chilenas, con presencia en más de 80 estaciones y 15 canciones en rotación, y sus videoclips, como “Insuperable”, “La Foto”, “Bailando conmigo” y “Mi debilidad”, ya suman más de 100 millones de reproducciones.

    “Mis canciones hablan acerca de situaciones que las personas muchas veces no saben cómo expresarlas. Pienso que con mis letras de alguna forma las personas logran exteriorizarlas y con esto siento que he logrado conectar de manera genuina con el público”, dice Luis Vega sobre sus canciones.

    La llegada del artista al país también se da en un contexto donde la música boliviana busca mayor visibilidad internacional. Desde el impacto de Azul Azul, no se registraban figuras con una expansión similar en el género.

    Dentro de sus proyecciones, el cantante apunta a consolidar su presencia en Chile y proyecta a futuro una posible participación en el Festival de Viña del Mar. “Mi sueño es estar en el Festival de Viña del Mar o el Festival del Huaso de Olmué, quiero tener una gran carrera en este país hermano y volveré muy pronto”, señala Luis.

    Este vínculo con el público chileno se ha desarrollado a través de colaboraciones con artistas como Los Vásquez y Rigeo, además de presentaciones como invitado en el Movistar Arena. “Chile es una oportunidad de crecimiento y un lugar donde he sentido una conexión genuina con el público”, dice el músico.

    Las fechas de los concieros de Luis Vega en Chile:

    30 de abril Calama.

    1 de mayo: Antofagasta.

    2 de mayo Santiago.

    3 de mayo: Iquique

    Más sobre:Luis Vega

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corfo celebró sus 87 años con evento que vinculó a grandes empresas y emprendimientos para impulsar soluciones innovadoras

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Karol G se acerca a Falabella y salen a la venta sus tres shows en el Estadio Nacional

    Bank of America sube pronóstico para el precio del cobre 2026 y espera que rompa los US$ 7 el próximo año

    Por mala calidad del aire: restricción vehicular en la RM parte el lunes con los dígitos 8 y 9

    Steinert explica sociedad con exmarido y dice que fue hace 16 años cuando él defendió a narco: “En política no todo vale”

    Servicios

    Estos son los horarios que tendrán los supermercados por el feriado del 1 de mayo

    Estos son los horarios que tendrán los supermercados por el feriado del 1 de mayo

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Rating del miércoles 29 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 29 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Estos son los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo del 1 de mayo

    Estos son los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo del 1 de mayo

    Por mala calidad del aire: restricción vehicular en la RM parte el lunes con los dígitos 8 y 9
    Chile

    Por mala calidad del aire: restricción vehicular en la RM parte el lunes con los dígitos 8 y 9

    Steinert explica sociedad con exmarido y dice que fue hace 16 años cuando él defendió a narco: “En política no todo vale”

    Presidentes de comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara tras reunirse con Quiroz: “Somos la garantía de que no se van a hacer recortes sociales”

    Bernardo Larraín y megarreforma de Kast: “Es coherente con el desafío de reactivación económica requiere tocar varias teclas”
    Negocios

    Bernardo Larraín y megarreforma de Kast: “Es coherente con el desafío de reactivación económica requiere tocar varias teclas”

    Bank of America sube pronóstico para el precio del cobre 2026 y espera que rompa los US$ 7 el próximo año

    “El ministro Poduje está muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble y Biobío” x 4: la peculiar respuesta de Quiroz a la polémica con Vivienda

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días
    Tendencias

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Qué se sabe de los bots de IA que revelaron a los científicos cómo fabricar armas biológicas

    Por qué deberías empezar a usar inteligencia artificial si tienes una pyme en Chile

    Alcalde de Independencia frena el sueño de Unión Española: “No ha presentado ningún proyecto asociado a su estadio”
    El Deportivo

    Alcalde de Independencia frena el sueño de Unión Española: “No ha presentado ningún proyecto asociado a su estadio”

    Entrevista con Enrique Osses: “Es un orgullo para mí que vuelva un chileno como Cristián Garay a dirigir un Mundial”

    Gianni Infantino zanja la polémica a un mes del Mundial: “Irán va a jugar en Estados Unidos”

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM
    Tecnología

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    Karol G se acerca a Falabella y salen a la venta sus tres shows en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Karol G se acerca a Falabella y salen a la venta sus tres shows en el Estadio Nacional

    Roberto Bolaño al cine: todo lo que sabemos de la adaptación de El Tercer Reich (y con Lux Pascal como protagonista)

    “Legalmente la serie se puede hacer”: Alfredo Castro responde a las críticas de la mamá de Matute Johns

    Trump vuelve a reclamar el despido del comediante Jimmy Kimmel: “Más vale que sea pronto”
    Mundo

    Trump vuelve a reclamar el despido del comediante Jimmy Kimmel: “Más vale que sea pronto”

    Apartheid hídrico: el nuevo foco de la escalada de violencia contra los palestinos en Cisjordania

    Trump pide a Merz centrarse en la guerra de Ucrania y dejar de “interferir” en sus acciones respecto a Irán

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?
    Paula

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos