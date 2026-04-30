Luis Vega llega a Chile con su gira sold out

Con 34 años de edad, Luis Vega ha ganado notoriedad en la escena del regional latina por una propuesta centrada en transformar historias reales de sus fans en canciones con su primera gira internacional llamada, “Puro Papel y Lápiz”.

El avance de Vega en el país también se refleja en la radio. Según datos de monitoreo, su música supera las 2.000 reproducciones en emisoras chilenas, con presencia en más de 80 estaciones y 15 canciones en rotación, y sus videoclips, como “Insuperable”, “La Foto”, “Bailando conmigo” y “Mi debilidad”, ya suman más de 100 millones de reproducciones.

“Mis canciones hablan acerca de situaciones que las personas muchas veces no saben cómo expresarlas. Pienso que con mis letras de alguna forma las personas logran exteriorizarlas y con esto siento que he logrado conectar de manera genuina con el público”, dice Luis Vega sobre sus canciones.

La llegada del artista al país también se da en un contexto donde la música boliviana busca mayor visibilidad internacional. Desde el impacto de Azul Azul, no se registraban figuras con una expansión similar en el género.

Dentro de sus proyecciones, el cantante apunta a consolidar su presencia en Chile y proyecta a futuro una posible participación en el Festival de Viña del Mar. “Mi sueño es estar en el Festival de Viña del Mar o el Festival del Huaso de Olmué, quiero tener una gran carrera en este país hermano y volveré muy pronto”, señala Luis.

Este vínculo con el público chileno se ha desarrollado a través de colaboraciones con artistas como Los Vásquez y Rigeo, además de presentaciones como invitado en el Movistar Arena. “Chile es una oportunidad de crecimiento y un lugar donde he sentido una conexión genuina con el público”, dice el músico.

Las fechas de los concieros de Luis Vega en Chile:

30 de abril Calama.

1 de mayo: Antofagasta.

2 de mayo Santiago.

3 de mayo: Iquique