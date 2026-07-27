Metro informa cierre de estaciones por emanación de humo en Santa Isabel: revisa los videos aquí
La empresa Metro informó la tarde de este lunes el cierre de las estaciones Santa Isabel, Parque Bustamante, Baquedano, Bellas Artes y Plaza de Armas.
De manera preliminar, y según reportes de usuarios en redes sociales, se habría registrado un incendio al interior de un vagón del tren en la estación Santa Isabel.
Frente al incidente, el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa despachó a cuatro compañías para apoyar en las labores.
Noticia en desarrollo.
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