Money Talks | Eduardo Chadwick: el señor de los vinos
A Eduardo Chadwick, presidente de Viñedos Chadwick, nadie le discute el título de ser la persona más influyente de la industria del vino chileno, y la razón es simple: ha sido el gran embajador del licor en las últimas cuatro décadas, lo que empezó en la Cata de Berlín el año 2004. Por este motivo, la revista Decanter lo distinguió como el hombre del año y lo describió como "una persona visionaria, que se ha jugado por posicionar el vino chileno entre los mejores del mundo".
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