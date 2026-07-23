SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Mi momento, Capítulo 8 | Cómo preparar a los jóvenes y enfrentar la brecha habitacional

    La directora ejecutiva de Junior Achievement Chile y el jefe de la Red por la Vivienda y la Ciudad de Déficit Cero analizan junto a Polo Ramírez algunos de los principales desafíos que enfrentan las nuevas generaciones al comenzar su vida adulta. Ambos abordan la importancia de entregar herramientas a los jóvenes para desenvolverse en un entorno cambiante y reflexionan sobre las dificultades que existen para acceder a una vivienda, uno de los grandes desafíos que enfrenta actualmente el país.

     

    En este nuevo capítulo, Polo Ramírez conversa con Magdalena Peralta, directora ejecutiva de Junior Achievement Chile, y Matthias Casasco, jefe de la Red por la Vivienda y la Ciudad de Déficit Cero.

    Ambos abordan los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones en su camino hacia una vida autónoma, desde la necesidad de desarrollar habilidades que les permitan desenvolverse en un mundo laboral en transformación hasta las dificultades que supone hoy proyectar decisiones de largo plazo.

    Además, reflexionan sobre la brecha habitacional y las barreras que enfrentan las personas para acceder a una vivienda, analizando la necesidad de ampliar las alternativas disponibles y avanzar hacia soluciones capaces de responder a las distintas realidades y etapas de la vida.

    Más sobre:Presentado por SantanderMi MomentoPodcastBancoFinanzasFondos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cardenal Chomali y proyecto “Escucha su corazón”: “En vez de mostrarle el latido a la mujer sería bueno que lo escuchara el médico”

    Karen Rojo comparecerá en forma remota a audiencia en que se definirá si sus años en Europa se abonan a su condena

    Alcaldes de oposición critican fórmula para compensación a municipios en megarreforma: “Una propuesta aberrante”

    BancoEstado activa ayuda para afectados por sistema frontal: posterga pagos de créditos de consumo y dividendos

    Zelenski prevé retomar las negociaciones con Rusia antes de otoño

    Por qué Trump tiene en la mira la montaña Pickaxe en Irán

    Lo más leído

    1.
    Así se registró el rescate de las personas que estuvieron seis días extraviadas en el Cajón del Maipo

    Así se registró el rescate de las personas que estuvieron seis días extraviadas en el Cajón del Maipo

    2.
    OpenAI admite que su IA se rebeló de forma autónoma y hackeó sistemas de otra empresa

    OpenAI admite que su IA se rebeló de forma autónoma y hackeó sistemas de otra empresa

    3.
    Jean Paul Luksic se consagra en el polo inglés

    Jean Paul Luksic se consagra en el polo inglés

    4.
    “Manga de cobardes y sin vergüenzas”: Diputada Consuelo Veloso arremete contra Kast y Quiroz

    “Manga de cobardes y sin vergüenzas”: Diputada Consuelo Veloso arremete contra Kast y Quiroz

    5.
    Concierto de BTS en el Estadio Nacional: ¿Cómo se logró destrabar el conflicto?

    Concierto de BTS en el Estadio Nacional: ¿Cómo se logró destrabar el conflicto?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Servicios

    ¿Qué es y cómo se aplica la Ficha FIBE en una emergencia?

    ¿Qué es y cómo se aplica la Ficha FIBE en una emergencia?

    Temblor hoy, jueves 23 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 23 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este jueves 23 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este jueves 23 de julio: toda la red está operativa

    Cardenal Chomali y proyecto “Escucha su corazón”: “En vez de mostrarle el latido a la mujer sería bueno que lo escuchara el médico”
    Chile

    Cardenal Chomali y proyecto “Escucha su corazón”: “En vez de mostrarle el latido a la mujer sería bueno que lo escuchara el médico”

    ¿Qué es y cómo se aplica la Ficha FIBE en una emergencia?

    Karen Rojo comparecerá en forma remota a audiencia en que se definirá si sus años en Europa se abonan a su condena

    BancoEstado activa ayuda para afectados por sistema frontal: posterga pagos de créditos de consumo y dividendos
    Negocios

    BancoEstado activa ayuda para afectados por sistema frontal: posterga pagos de créditos de consumo y dividendos

    El precio del petróleo no para de subir y el barril rompe finalmente la barrera de los US$ 100

    Europa aplica multa de US$ 1.000 millones contra Google y le ordena cambios en su tienda de aplicaciones

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno
    Tendencias

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    2.000 para la visita y remanente para socios: la UC inicia segunda etapa de venta de entradas para duelo ante Estudiantes
    El Deportivo

    2.000 para la visita y remanente para socios: la UC inicia segunda etapa de venta de entradas para duelo ante Estudiantes

    Un poco de cordura: cómo Olé destruye paso a paso la teoría de la conspiración contra Argentina en la final del Mundial

    Dura crítica de Manu Ginóbili a la Albiceleste: “En Argentina, creemos que se gana con huevos y coraje; eso no alcanza”

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos
    Tecnología

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile

    Argos, la desgarradora historia del perro que esperó 20 años por Odiseo
    Cultura y entretención

    Argos, la desgarradora historia del perro que esperó 20 años por Odiseo

    Película sobre la infancia y el duelo confirma estreno en salas chilenas

    The Byrds y las ocho millas de altura que abrieron una nueva era en el rock

    Zelenski prevé retomar las negociaciones con Rusia antes de otoño
    Mundo

    Zelenski prevé retomar las negociaciones con Rusia antes de otoño

    Por qué Trump tiene en la mira la montaña Pickaxe en Irán

    Rubio avisa a Irán de que “pagará un precio cada vez mayor” hasta que “entre en razón” y lleguen a un acuerdo

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños
    Paula

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños

    Té yogui

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”