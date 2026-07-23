Mi momento, Capítulo 8 | Cómo preparar a los jóvenes y enfrentar la brecha habitacional

En este nuevo capítulo, Polo Ramírez conversa con Magdalena Peralta, directora ejecutiva de Junior Achievement Chile, y Matthias Casasco, jefe de la Red por la Vivienda y la Ciudad de Déficit Cero.

Ambos abordan los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones en su camino hacia una vida autónoma, desde la necesidad de desarrollar habilidades que les permitan desenvolverse en un mundo laboral en transformación hasta las dificultades que supone hoy proyectar decisiones de largo plazo.

Además, reflexionan sobre la brecha habitacional y las barreras que enfrentan las personas para acceder a una vivienda, analizando la necesidad de ampliar las alternativas disponibles y avanzar hacia soluciones capaces de responder a las distintas realidades y etapas de la vida.