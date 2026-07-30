Mi momento, Capítulo 9 | Felipe Sánchez y Marco Cauduro: “El gran problema es asociar un fracaso a la identidad de la persona”

El emprendedor y creador de contenido, Felipe “Pipe” Sánchez, junto al Gerente de Retail Customers de Santander, Marco Cauduro, conversan con Polo Ramírez sobre las decisiones y los tropiezos que marcan la trayectoria de quienes deciden crear una empresa.

Ambos desmitifican la idea de que los errores en los negocios son definitivos y advierten sobre el fuerte impacto que produce vincular un fracaso comercial con el valor o la identidad del creador. En la conversación, el emprendedor destaca la importancia de normalizar que los proyectos no siempre resulten a la primera y cómo ese proceso debe transformarse en una herramienta de aprendizaje y resiliencia.

Cauduro profundiza en el lado estratégico del emprendimiento. El ejecutivo entrega las claves de por qué el orden, la disciplina financiera y la construcción de un historial desde el día uno son fundamentales para anticiparse a los problemas. Asimismo, explica el rol de las instituciones para entender los dolores de cada persona y acompañarlos con soluciones prácticas, como las opciones de cobro y pago, ayudando así a minimizar el número de “no éxitos” y apoyando el crecimiento de los negocios.