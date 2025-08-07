Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario
El accidente ocurrió en la ciudad de Wola Filipowska, en Polonia. El registro es del día 1 de agosto, pero fue develado hace pocos días, y da cuenta que al momento del impacto, el conductor todavía se encontraba dentro del vehículo.
Las dramáticas imágenes fueron registradas por las cámaras de seguridad y muestra al utilitario intentando pasar el cruce ferroviario en el momento que las barreras ya habían bajado.
A pesar de la gravedad del impacto, la policía polaca informó que el conductor del vehículo resultó sin mayores lesiones y tampoco hubo ninguna otra persona lesionada producto del choque.
