Ministro Elizalde se refirió al abrupto cierre de la reunión entre Boric y Kast

Según detalló el representante de la cartera, el mandatario electo le exigió a Boric retractarse respecto a una conversación previa por el proyecto del cable submarino chino.

“Esa llamada se realizó el 18 de febrero, tuvo una duración de 16 minutos, se abordaron una serie de temas y uno de los temas que le planteó el Presidente Boric fue precisamente lo del cable chino”, explicó Elizalde.

Agregando que “El presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y reconoce que en esa llamada el Presidente Boric le informó que tenía que conversar el tema del cable chino con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos”.