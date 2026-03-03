SUSCRÍBETE
    Ministro Elizalde se refirió al abrupto cierre de la reunión entre Boric y Kast

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, explicó cómo sucedió la tensa reunión entre el Presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast, luego de que terminara abruptamente por controversias por el cable chino.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Según detalló el representante de la cartera, el mandatario electo le exigió a Boric retractarse respecto a una conversación previa por el proyecto del cable submarino chino.

    “Esa llamada se realizó el 18 de febrero, tuvo una duración de 16 minutos, se abordaron una serie de temas y uno de los temas que le planteó el Presidente Boric fue precisamente lo del cable chino”, explicó Elizalde.

    Agregando que “El presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y reconoce que en esa llamada el Presidente Boric le informó que tenía que conversar el tema del cable chino con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos”.

