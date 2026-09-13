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    Money Talks | Antonio Büchi: “En las reformas hay que avanzar con coraje y rápido”

    Conversamos con Antonio Büchi, CEO de Entel, sobre los desafíos de la Inteligencia Artificial y la capacidad del país para aprovechar esta nueva ola tecnológica. Para Büchi, un requisito básico es que las instituciones y las políticas favorezcan la iniciativa privada: “Es claro que estamos recuperando el rumbo, pero es necesario avanzar con coraje y lo más rápido que se pueda".

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
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