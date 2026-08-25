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    Money Talks | Clara Larraín: producir cine desde Madrid

    La actriz y productora de cine, Clara Larraín, fue una de nuestras entrevistadas en nuestro ciclo de "Chilenos en Madrid". Radicada en la ciudad española desde el 2022, ha fortalecido su empresa 'Clara Films', una productora audiovisual de contenido creativo que desarrolla proyectos de ficción, publicidad y branded content. Junto a sus labores de actuación y producción, ha desarrollado una metodología de financiamiento y distribución muy única para el mercado.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:VideopodcastMoney TalksEspañaChilenos en EspañaClara Laraín

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