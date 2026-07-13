Money Talks | Jude Bellingham: el rostro del mundial
El año 2023, la revista Architectural Digest de México lanzó el ranking AD100, un listado que buscaba celebrar el talento latinoamericano en arquitectura, diseño interior y paisajismo. En la oportunidad se destacó a Giulia Carboni, arquitecta italiana quien reside en Chile desde hace algunos años, donde creó Guilia Carbono Studio. Formada en Roma y Florencia, Giulia es sin duda un viento fresco y un aporte al interiorismo nacional.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.