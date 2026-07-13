Limpieza, pintura y lijado: cómo 270 jóvenes cambiaron vacaciones por servicio comunitario y misiones de invierno

Mientras el receso académico de invierno habitualmente vacía las aulas y abre paso al descanso, 264 estudiantes de la Universidad San Sebastián (USS) de todas las sedes del país tomaron una ruta distinta. Entre el 29 de junio y el 10 de julio, los jóvenes cambiaron sus vacaciones por un despliegue territorial y solidario coordinado por la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

El corazón de la primera etapa del voluntariado se dividió en dos frentes: en el Biobío, la prioridad fue la emergencia habitacional en Penco y Lirquén, sectores fuertemente golpeados por los destructivos incendios forestales de inicios de año.

270 jóvenes cambian vacaciones por servicio comunitario y misiones de invierno

Fue en ese escenario donde Fernanda Pedreros, estudiante de Psicología de la sede Concepción, vivió la experiencia al integrarse a las misiones y operativos locales. “Me motivó ayudar a los damnificados de los incendios, entregar mi disposición y alegría a su servicio”, explicó la estudiante, quien detalló la relevancia de conectar con los vecinos: “Muchas de estas personas solamente necesitan desahogarse (...). Aquí vemos directamente la solidaridad y el sentido del deber que nos caracteriza como estudiantes”.

Esta línea de formación en terreno es la que busca relevar la institución. Al respecto, Ronny Bravo, director de Asuntos Estudiantiles, destacó que la iniciativa “busca contribuir a la formación integral mediante experiencias significativas de vinculación social, realizando acciones que sean un aporte a la comunidad, pero también al crecimiento y desarrollo personal de los estudiantes”.

En paralelo, los campus de Santiago (Los Leones, Bellavista y Ciudad Universitaria) concentraron sus esfuerzos en la Región de Valparaíso, específicamente en la comuna de San Antonio. Allí, los voluntarios asumieron la restauración del Liceo Juan Dante Parraguéz, la Escuela Básica Villa Las Dunas y la Escuela San José de Calasanz.

Para Erik Taquías, estudiante de Ingeniería Comercial en Santiago, las jornadas de trabajo físico significaron un quiebre constructivo en su rutina. “He realizado labores de limpieza, pintura, he lijado, entre muchas otras cosas. Esta experiencia me ha permitido desenvolverme, salir de mi burbuja (...), podemos aportar a la comunidad”, relató.

La ruta solidaria continuó avanzando hacia el sur. Los estudiantes de la sede Valdivia se trasladaron a la comunidad de Pelchuquín, en San José de la Mariquina, para reparar dos colegios de la zona e implementar un ropero solidario para los residentes. El cierre de este despliegue nacional tuvo lugar en Puerto Montt, donde la Escuela Rural de Trapén acogió a los estudiantes de la sede De la Patagonia entre el 6 y el 10 de julio.

Junto a las obras de construcción, los operativos técnicos y de asistencia en cada localidad permitieron a los futuros profesionales poner sus disciplinas al servicio comunitario. Aline Campbell, estudiante de Enfermería en Santiago, resume el aprendizaje bidireccional de la experiencia: “En los voluntariados uno puede conocer a muchas personas, pero en esta oportunidad también pude entregar algo a esas personas que asisten y también aprender de ellas (...); creo que me ha servido mucho para formarme como una buena profesional”.

Al cierre del periodo, el balance de este despliegue invernal consolida una tradición solidaria en la USS que tiene entre sus protagonistas a jóvenes que buscan apoyar con los mejor de su vocación de servicio profesional y humano a distintas comunidades del país.