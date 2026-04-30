“Estamos redefiniendo cómo aprendemos e investigamos”: USS crea potente Centro de Inteligencia Artificial

La Universidad San Sebastián avanza con un hito clave en innovación al inaugurar su nuevo Centro de Inteligencia Artificial, estableciendo una alianza estratégica con AWS (Amazon Web Services) que permitirá desarrollar proyectos sobre plataformas cloud de alto nivel con estándares internacionales.

“Este es un proyecto ambicioso, porque queremos que la inteligencia artificial tenga impacto real en todos los ámbitos del quehacer universitario. No podíamos quedarnos fuera de una transformación que ya está redefiniendo cómo aprendemos, investigamos y trabajamos”, explica Claudio Gelmi, director del Centro de Inteligencia Artificial de la USS.

Asistente de IA apoya el aprendizaje en las aulas

Entre las primeras acciones del centro destaca el piloto de un asistente de inteligencia artificial —denominado “Aprendiz”— que se integrará a la plataforma Blackboard para apoyar a estudiantes y docentes dentro de la sala de clases.

A diferencia de otras herramientas, este asistente tiene un enfoque formativo que dialoga con los contenidos de los cursos, ayuda a generar preguntas y actividades, y acompaña el proceso de enseñanza-aprendizaje..

“La inteligencia artificial que estamos implementando tiene un rol más socrático, no entrega respuestas directas, sino que guía el proceso de descubrimiento. Queremos que sea un apoyo que potencie el pensamiento crítico, no una muleta que lo reemplace. Queremos movilizar a la universidad completa, identificar lo que ya se está haciendo y potenciar iniciativas donde la inteligencia artificial sea un eje central”, agrega Gelmi.

El piloto comenzó en abril en cerca de 219 secciones de cursos masivos, seleccionados por su nivel de complejidad y tasas de reprobación, con el objetivo de mejorar el rendimiento académico, la satisfacción y la retención estudiantil.

Fondos concursables impulsarán la innovación

En paralelo, el centro lanzó durante abril un concurso interno de proyectos en inteligencia artificial, abierto a toda la comunidad universitaria USS. La iniciativa financiará propuestas en seis áreas —desde lo disciplinar hasta la vinculación con el medio— con el objetivo de impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras y levantar nuevas capacidades dentro de la institución.

Fue la primera en hacerlo: USS obtiene nuevamente una de las acreditaciones internacionales más importantes del mundo MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

Como parte de su desarrollo, el Centro de Inteligencia Artificial también está avanzando en una alianza estratégica con AWS (Amazon Web Services), que permitirá explorar el desarrollo de proyectos sobre plataformas cloud de alto nivel, incorporando metodologías y herramientas de estándar de clase mundial.

A esto se suma un robusto plan de capacitación para docentes y colaboradores, que incluirá programas formativos en plataformas especializadas, en coordinación con la Dirección de Personas, con el objetivo de fortalecer habilidades clave para el uso de inteligencia artificial en el ámbito académico y profesional.

“Más que facilitar tareas, la inteligencia artificial abre una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades. Saber interactuar con estas herramientas, hacer mejores preguntas y utilizarlas de manera crítica será clave para el futuro laboral de nuestros estudiantes”, cierra Gelmi.

Con la creación de este centro, la Universidad San Sebastián se posiciona como una institución pionera en la incorporación estratégica de la inteligencia artificial en Chile, impulsando una formación conectada con los desafíos del presente y las oportunidades del futuro.