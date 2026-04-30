SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Educación

    “Estamos redefiniendo cómo aprendemos e investigamos”: USS crea potente Centro de Inteligencia Artificial

    Centro tendrá foco en docencia, investigación y gestión universitaria. Además, se implementó el asistente "Aprendiz" en 219 secciones de cursos y lanza fondos concursables para proyectos de innovación con IA.

     
    “Estamos redefiniendo cómo aprendemos e investigamos”: USS se asocia con Amazon Web Services y crea potente Centro de Inteligencia Artificial

    La Universidad San Sebastián avanza con un hito clave en innovación al inaugurar su nuevo Centro de Inteligencia Artificial, estableciendo una alianza estratégica con AWS (Amazon Web Services) que permitirá desarrollar proyectos sobre plataformas cloud de alto nivel con estándares internacionales.

    “Este es un proyecto ambicioso, porque queremos que la inteligencia artificial tenga impacto real en todos los ámbitos del quehacer universitario. No podíamos quedarnos fuera de una transformación que ya está redefiniendo cómo aprendemos, investigamos y trabajamos”, explica Claudio Gelmi, director del Centro de Inteligencia Artificial de la USS.

    Asistente de IA apoya el aprendizaje en las aulas

    Entre las primeras acciones del centro destaca el piloto de un asistente de inteligencia artificial —denominado “Aprendiz”— que se integrará a la plataforma Blackboard para apoyar a estudiantes y docentes dentro de la sala de clases.

    A diferencia de otras herramientas, este asistente tiene un enfoque formativo que dialoga con los contenidos de los cursos, ayuda a generar preguntas y actividades, y acompaña el proceso de enseñanza-aprendizaje..

    “La inteligencia artificial que estamos implementando tiene un rol más socrático, no entrega respuestas directas, sino que guía el proceso de descubrimiento. Queremos que sea un apoyo que potencie el pensamiento crítico, no una muleta que lo reemplace. Queremos movilizar a la universidad completa, identificar lo que ya se está haciendo y potenciar iniciativas donde la inteligencia artificial sea un eje central”, agrega Gelmi.

    El piloto comenzó en abril en cerca de 219 secciones de cursos masivos, seleccionados por su nivel de complejidad y tasas de reprobación, con el objetivo de mejorar el rendimiento académico, la satisfacción y la retención estudiantil.

    Fondos concursables impulsarán la innovación

    En paralelo, el centro lanzó durante abril un concurso interno de proyectos en inteligencia artificial, abierto a toda la comunidad universitaria USS. La iniciativa financiará propuestas en seis áreas —desde lo disciplinar hasta la vinculación con el medio— con el objetivo de impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras y levantar nuevas capacidades dentro de la institución.

    Fue la primera en hacerlo: USS obtiene nuevamente una de las acreditaciones internacionales más importantes del mundo MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    Como parte de su desarrollo, el Centro de Inteligencia Artificial también está avanzando en una alianza estratégica con AWS (Amazon Web Services), que permitirá explorar el desarrollo de proyectos sobre plataformas cloud de alto nivel, incorporando metodologías y herramientas de estándar de clase mundial.

    A esto se suma un robusto plan de capacitación para docentes y colaboradores, que incluirá programas formativos en plataformas especializadas, en coordinación con la Dirección de Personas, con el objetivo de fortalecer habilidades clave para el uso de inteligencia artificial en el ámbito académico y profesional.

    “Más que facilitar tareas, la inteligencia artificial abre una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades. Saber interactuar con estas herramientas, hacer mejores preguntas y utilizarlas de manera crítica será clave para el futuro laboral de nuestros estudiantes”, cierra Gelmi.

    Con la creación de este centro, la Universidad San Sebastián se posiciona como una institución pionera en la incorporación estratégica de la inteligencia artificial en Chile, impulsando una formación conectada con los desafíos del presente y las oportunidades del futuro.

    Lee también:

    Más sobre:EducaciónEducaLTBranded_pulsoUSS

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CEO de Territoria, firma gestora del MUT, explica proyecto para edificio de la Bolsa de Santiago

    Qué se sabe de los bots de IA que revelaron a los científicos cómo fabricar armas biológicas

    Esto es una tormenta: Alex Anwandter celebrará 20 años de trayectoria en Movistar Arena

    Por qué deberías empezar a usar inteligencia artificial si tienes una pyme en Chile

    Alcalde Daniel Reyes acusa “errores” y “descoordinaciones” del gobierno en seguridad: “Necesitamos un golpe de timón”

    Puchuncaví reporta dos días seguidos episodios de contaminación afectando colegios

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Rating del miércoles 29 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 29 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Estos son los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo del 1 de mayo

    Estos son los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo del 1 de mayo

    Temblor hoy, jueves 30 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 30 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del miércoles 29 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del miércoles 29 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Alcalde Daniel Reyes acusa “errores” y “descoordinaciones” del gobierno en seguridad: “Necesitamos un golpe de timón”

    Puchuncaví reporta dos días seguidos episodios de contaminación afectando colegios

    CEO de Territoria, firma gestora del MUT, explica proyecto para edificio de la Bolsa de Santiago
    Negocios

    CEO de Territoria, firma gestora del MUT, explica proyecto para edificio de la Bolsa de Santiago

    Complejo apronte para el Imacec de marzo: cae la producción industrial, las manufacturas y la actividad minera

    “Caos tributario”, “Se quiere achicar el Estado”: La crítica mirada de Mario Marcel a la megarreforma del gobierno

    Qué se sabe de los bots de IA que revelaron a los científicos cómo fabricar armas biológicas
    Tendencias

    Qué se sabe de los bots de IA que revelaron a los científicos cómo fabricar armas biológicas

    Por qué deberías empezar a usar inteligencia artificial si tienes una pyme en Chile

    Videos verticales en Netflix: la nueva herramienta para ver contenido en formato de redes sociales

    Abel Ferreira explota contra Ariel Holan en el empate de Palmeiras ante Cerro Porteño: “Es triste ver esto en el siglo 21”
    El Deportivo

    Abel Ferreira explota contra Ariel Holan en el empate de Palmeiras ante Cerro Porteño: “Es triste ver esto en el siglo 21”

    La furia de Darío Benedetto con sus compañeros de Barcelona en plena derrota ante la UC en la Libertadores

    ¿Por qué la UC es líder en su grupo? El criterio de la Conmebol que favorece a Universidad Católica en la Copa Libertadores

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM
    Tecnología

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    Esto es una tormenta: Alex Anwandter celebrará 20 años de trayectoria en Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Esto es una tormenta: Alex Anwandter celebrará 20 años de trayectoria en Movistar Arena

    “Quieren contar una historia distorsionada”: las nuevas denuncias y críticas que reflota la película de Michael Jackson

    El mejor baterista de todos los tiempos según Taylor Hawkins

    Informe de RSF: Violencia y presiones políticas deterioran la libertad de la prensa en Latinoamérica
    Mundo

    Informe de RSF: Violencia y presiones políticas deterioran la libertad de la prensa en Latinoamérica

    Investigación revela cómo oro ilegal de Colombia terminó en la Casa de la Moneda de EE.UU.

    Hamas tilda de “piratería” el abordaje por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla en el Mediterráneo

    Papas rellenas de ricota y espinaca
    Paula

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura