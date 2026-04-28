16 universidades de 9 países y 3 días de debates: el exitoso congreso de la USS en Puerto Montt

Más de 400 asistentes, 16 universidades extranjeras y 3 días: el exitoso congreso de la USS en Puerto Montt

Durante tres jornadas, el encuentro reunió a actores nacionales e internacionales en torno al desarrollo sostenible, la innovación y la colaboración público-privada, posicionando a la capital regional como un espacio relevante para el diálogo y la generación de soluciones con impacto territorial.

El rector de la USS, Carlos Williamson, valoró el alcance del evento. “Lo que se está investigando aquí tiene pertinencia local y es útil para generar progreso y bienestar en la región y el país”, afirmó.

El congreso contó con la participación de expertos internacionales, entre ellos representantes de la Universidad de Vanderbilt y de la Conexión Iberoamericana de Extensión Universitaria, quienes aportaron una mirada global a los desafíos del desarrollo regional.

Más de 400 asistentes, 16 universidades extranjeras y 3 días: el exitoso congreso de la USS en Puerto Montt

Asimismo, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, destacó la importancia de estos espacios de articulación. “Es valioso que la academia aporte su conocimiento. Estamos avanzando en un centro de inteligencia turística basado en datos, en colaboración con la academia y el sector privado, para fortalecer el desarrollo del sector”, señaló.

Jornadas de diálogo, innovación y territorio

La programación incluyó charlas magistrales, paneles de expertos, presentaciones académicas y talleres especializados. En la apertura, el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas, José Rodríguez, abordó los desafíos de la transición energética en Chile, destacando el potencial del país en energías renovables.

Durante el segundo día, la agenda se centró en innovación y tecnología, con exposiciones y talleres sobre inteligencia artificial aplicada, incluyendo la participación de especialistas de Amazon Web Services.

La jornada de cierre tuvo un enfoque territorial, con actividades en terreno que permitieron a los asistentes conocer experiencias en la cuenca del lago Llanquihue y centros productivos del sur del país.

Vinculación con el Medio y desarrollo regional

El congreso también destacó por su enfoque en la articulación entre academia, sector público y sector productivo. En este contexto, participaron representantes del sector salmonero, como Patricio Melero y Ángela Saavedra, quienes relevaron la importancia de la colaboración para el desarrollo del sur austral.

Además, la instancia reunió a diversas instituciones de educación superior, fortaleciendo el trabajo colaborativo y el intercambio de conocimientos a nivel nacional e internacional.

El vicerrector de Vinculación con el Medio de la USS, Drago Vodanovic, destacó que el encuentro “marca un hito para el sistema universitario nacional y consolida a la Universidad como un punto de encuentro donde el conocimiento se transforma en valor real para la comunidad”.