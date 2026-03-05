Carlos Williamson asumirá como nuevo rector de la Universidad San Sebastián

La junta directiva de la Universidad San Sebastián (USS) designó por unanimidad a Carlos Williamson Benaprés como rector de la casa de estudios. El académico sucederá al ex rector Hugo Lavados Montes, quien finaliza su segundo periodo como rector.

Williamson señaló que asume “este desafío con responsabilidad, para impulsar su crecimiento y consolidación hacia la excelencia académica, reafirmando su vocación de contribución al país, su vocación social y su alcance regional, con foco en la calidad.

El nuevo rector es ingeniero comercial y profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), cuenta con un master en Economía por la misma casa de estudios y un Master of Arts en Economía por la Universidad de Chicago.

Presidió el Consejo de Alta Dirección Pública, fue director del Servicio Civil en el Ministerio de Hacienda y, actualmente, integra el Consejo Nacional de Educación.

En el ámbito privado, se desempeñó como prorrector y vicerrector de Economía y Finanzas, fue director de Estudios y Planificación y, posteriormente, director del Instituto de Economía de la Facultad de Economía y Empresa.

A su vez, es investigador del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (CLAPES UC) e investigador de la USS.

En tanto, el presidente de la Junta Directiva, Carlos Vio, destacó la llegada de Williamson a la rectoría. “La llegada refuerza el proyecto institucional y la proyección de la universidad como una de las instituciones de educación superior más grandes y relevantes del país”, señaló.

“La USS mantiene una clara vocación de contribución a Chile, formando profesionales y generando conocimiento con impacto, vocación social y alcance regional. Agradecemos el trabajo en el último tiempo como rector subrogante del prorrector Javier Valenzuela”, agregó.