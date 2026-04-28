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    Inédito encuentro universitario reunió a empresarios, pescadores y sociedad civil en Puerto Montt

    Entre el 23 y 25 de abril, la Universidad San Sebastián realizará en la capital de la Región de Los Lagos el Primer Congreso Internacional de Vinculación con el Medio, que reunirá a actores del mundo público, privado, académico y social para abordar, de forma colaborativa, los desafíos del desarrollo territorial.

     
    Sede De la Patagonia de la U. San Sebastián, ubicada en Puerto Montt.

    Puerto Montt se convirtió en punto de encuentro para el debate sobre desarrollo territorial en el sur del país en el marco del Primer Congreso Internacional de Vinculación con el Medio. Entre el 23 y 25 de abril, la capital de la Región de Los Lagos reunió a representantes de la academia, el sector público, empresas y organizaciones sociales para discutir sobre cómo articular respuestas a desafíos regionales, en una instancia que busca consolidarse como referente de reflexión en la macrozona sur austral.

    El encuentro, organizado por la Universidad San Sebastián (USS), buscó instalar una discusión que trascienda los espacios académicos tradicionales y se enfoque en la colaboración entre distintos actores para impulsar el desarrollo social y productivo. El vicerrector de la sede De la Patagonia, Sergio Hermosilla, planteó que el objetivo es fortalecer el rol de la academia como articulador en territorios con desafíos complejos en áreas como industria, turismo, educación y salud.

    “Mediante este congreso buscamos generar sinergia a través de experiencias de aprendizaje adquiridas en diferentes universidades del mundo, donde vamos a ver que la construcción colectiva de soluciones, la innovación social y la gestión pública se encuentren para mejorar la calidad de vida de las personas, con una pertinencia regional que respete nuestra identidad”, afirma la autoridad académica.

    Encuentro reúne a empresarios, pescadores y sociedad civil

    A diferencia de los formatos más tradicionales, el congreso combinó exposiciones con talleres colaborativos, paneles ciudadanos y espacios de networking, buscando generar interacción entre actores que habitualmente no comparten estos espacios. Participaron la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro; la presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Zoila Bustamante; y el presidente de Desafío Levantemos Chile, Nicolás Birrell.

    A ellos se sumaron figuras como José Rodríguez Pérez, director del Centro de Transición Energética de la USS; Claudio Olmos, de Anglo American; Marcela Delgado, CEO de Sudvet Corp; y Bridget Gorokhovsky, directora del Programa Hubert H. Humphrey Fulbright de la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos.

    Desde la organización, el vicerrector de Vinculación con el Medio, Drago Vodanovic, planteó que “como universidad entendemos que la excelencia académica cobra mayor sentido cuando se encuentra al servicio de la sociedad; por lo tanto, quisimos generar un marco común para compartir experiencias y construir redes entre el mundo privado, el Estado y las comunidades para medir y potenciar el impacto real que tenemos en el desarrollo de nuestro país”.

    Las claves del encuentro

    La inclusión de inteligencia artificial y nuevas tecnologías apareció como uno de los elementos que marcaron la agenda del encuentro, no solo desde la innovación, sino que desde su aplicación en problemas concretos de los territorios.

    El programa contempló más de 100 ponencias, evaluadas por un comité de más de 50 académicos, organizadas en torno a cuatro áreas principales: educación superior, cohesión social, gestión pública y desarrollo productivo. A ello se sumó la presentación de 50 pósters de investigación provenientes de más de 35 universidades de Chile y el extranjero, además de espacios de diálogo en torno a gobernanza territorial, turismo sostenible, inteligencia artificial aplicada a los territorios y articulación con el sector productivo para impulsar la innovación.

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