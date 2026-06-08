Universidad San Sebastián realiza histórica investidura de 62 profesores titulares

En el acto, realizado junto a autoridades, familiares y estudiantes de todas las sedes, profesoras y profesores de distintas facultades del país recibieron su distinción de manos del rector Carlos Williamson Benaprés y el presidente de la Junta Directiva, Carlos Vio Lagos.

USS investidura de 62 profesores titulares Pablo Araya, vicerrector de Comunicaciones, Admisión y Marketing; Carlos Williamson, rector; Claudio Concha, vicerrector de la sede Concepción y Guillermo Tobar, profesor titular.

USS investidura de 62 profesores titulares Antonio Pujol, vicerrector académico; Pamela Cámpora, decana Facultad de Ciencias; Javier Valenzuela, prorrector y Juan Andrés Varas, vicerrector de la sede Valdivia.

USS investidura de 62 profesores titulares El doctor Enrique Brandan; Tomás Pérez-Acle, vicerrector de Investigación y Doctorados y Felipe Barros, investigador.

USS investidura de 62 profesores titulares José Rodríguez, director del Centro de Transición Energética; Gonzalo Puentes vicerrector de Aseguramiento de la Calidad y Patricio Vargas, miembro de la Comisión Institucional de Jerarquización.

USS investidura de 62 profesores titulares Gonzalo Arenas, decano de Derecho junto a los historiadores Joaquín Fermandois y José Manuel Castro, ambos del Instituto de Historia.

USS investidura de 62 profesores titulares Cristian Medina, académico; Manuel José Irarrázaval; Andrea Leiva, directora de Investigación y Doctorado y Ángel Gordo, académico.

USS investidura de 62 profesores titulares Carlos Pérez, decano Facultad de Medicina; Tania Gutierrez, decana de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación y Calidad de Vida y Rodrigo Navida, decano Facultad de Ingeniería.

USS investidura de 62 profesores titulares El historiador Ricardo Couyoumdjian; César Ross, premio Nacional de Historia 2024 y los académicos Andrea Botto y Ángel Soto.

USS investidura de 62 profesores titulares Bernabé Rivas, vicerrector adjunto de Investigación y Doctorados y el profesor titular Dr. José Domingo González.