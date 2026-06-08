SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Sociales

    Universidad San Sebastián realiza histórica investidura de 62 profesores titulares

    Con la entrega de medallas y diplomas rectorales, la Universidad San Sebastián celebró la ceremonia de investidura de profesores titulares, el reconocimiento más alto que la institución otorga a sus académicos.

     
    62 académicos fueron investidos como profesores titulares.

    En el acto, realizado junto a autoridades, familiares y estudiantes de todas las sedes, profesoras y profesores de distintas facultades del país recibieron su distinción de manos del rector Carlos Williamson Benaprés y el presidente de la Junta Directiva, Carlos Vio Lagos.

    USS investidura de 62 profesores titulares Pablo Araya, vicerrector de Comunicaciones, Admisión y Marketing; Carlos Williamson, rector; Claudio Concha, vicerrector de la sede Concepción y Guillermo Tobar, profesor titular.
    USS investidura de 62 profesores titulares Antonio Pujol, vicerrector académico; Pamela Cámpora, decana Facultad de Ciencias; Javier Valenzuela, prorrector y Juan Andrés Varas, vicerrector de la sede Valdivia.
    USS investidura de 62 profesores titulares El doctor Enrique Brandan; Tomás Pérez-Acle, vicerrector de Investigación y Doctorados y Felipe Barros, investigador.
    USS investidura de 62 profesores titulares José Rodríguez, director del Centro de Transición Energética; Gonzalo Puentes vicerrector de Aseguramiento de la Calidad y Patricio Vargas, miembro de la Comisión Institucional de Jerarquización.
    USS investidura de 62 profesores titulares Gonzalo Arenas, decano de Derecho junto a los historiadores Joaquín Fermandois y José Manuel Castro, ambos del Instituto de Historia.
    USS investidura de 62 profesores titulares Cristian Medina, académico; Manuel José Irarrázaval; Andrea Leiva, directora de Investigación y Doctorado y Ángel Gordo, académico.
    USS investidura de 62 profesores titulares Carlos Pérez, decano Facultad de Medicina; Tania Gutierrez, decana de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación y Calidad de Vida y Rodrigo Navida, decano Facultad de Ingeniería.
    USS investidura de 62 profesores titulares El historiador Ricardo Couyoumdjian; César Ross, premio Nacional de Historia 2024 y los académicos Andrea Botto y Ángel Soto.
    USS investidura de 62 profesores titulares Bernabé Rivas, vicerrector adjunto de Investigación y Doctorados y el profesor titular Dr. José Domingo González.
    USS investidura de 62 profesores titulares Alejandro Weber, decano Facultad de Economía, Negocios y Gobierno; Mary Rose Mackenzie; Carolina González, decana de la Facultad de Ciencia para el Cuidado de la Salud y el profesor titular, Hugo Lavados.
    Más sobre:USSSociales LT

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gajardo cuestiona el sorteo para nombrar a ministros de la Suprema: “No hay evidencia de que vaya a ser un mecanismo más provechoso”

    Abogado Juan Pablo Hermosilla defiende a su hermano en nueva formalización por caso Audio: “Tiene problemas de salud”

    Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua

    El nuevo rol del ex DT del gobierno de Boric que implementó las 40 horas, como asesor de la CUT

    La sorprendente influencia de Oasis en el nuevo disco de Paul McCartney

    Primeros 89 días: Comité de Ministros del gobierno de Kast ha sesionado más que la suma de las tres administraciones pasadas

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol
    quiz

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Servicios

    Próxima postulación al Subsidio DS1: revisa las fechas clave

    Próxima postulación al Subsidio DS1: revisa las fechas clave

    Revisa los resultados y pagos de las becas Junaeb con el RUT

    Revisa los resultados y pagos de las becas Junaeb con el RUT

    Rating del domingo 7 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 7 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Gajardo cuestiona el sorteo para nombrar a ministros de la Suprema: “No hay evidencia de que vaya a ser un mecanismo más provechoso”
    Chile

    Gajardo cuestiona el sorteo para nombrar a ministros de la Suprema: “No hay evidencia de que vaya a ser un mecanismo más provechoso”

    Abogado Juan Pablo Hermosilla defiende a su hermano en nueva formalización por caso Audio: “Tiene problemas de salud”

    Oposición valora informe del CFA por megarreforma en el Senado y critica ausencia de Quiroz durante presentación

    Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua
    Negocios

    Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua

    El nuevo rol del ex DT del gobierno de Boric que implementó las 40 horas, como asesor de la CUT

    Primeros 89 días: Comité de Ministros del gobierno de Kast ha sesionado más que la suma de las tres administraciones pasadas

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas

    Confirman dos sistemas frontales en la Región Metropolitana y zona central: cuándo llegan las precipitaciones

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Colo Colo, la U y la UC, eliminados: la Copa de la Liga define a sus semifinalistas sin los tres grandes
    El Deportivo

    Colo Colo, la U y la UC, eliminados: la Copa de la Liga define a sus semifinalistas sin los tres grandes

    Florentino Pérez eleva la apuesta: Real Madrid acude a la UEFA para revocar los títulos del Barcelona por el Caso Negreira

    Exfigura del Liverpool dice adiós a los 31 años: delantero clave en histórica remontada ante Barcelona anuncia su retiro

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    La sorprendente influencia de Oasis en el nuevo disco de Paul McCartney
    Cultura y entretención

    La sorprendente influencia de Oasis en el nuevo disco de Paul McCartney

    Javiera Mena celebrará Esquemas Juveniles con Movistar Arena a capacidad completa

    Ana Torroja regresa a Gran Arena Monticello

    El Gobierno de Bolivia acusa a Evo Morales de enviar autobuses a La Paz para “generar violencia y caos”
    Mundo

    El Gobierno de Bolivia acusa a Evo Morales de enviar autobuses a La Paz para “generar violencia y caos”

    Cepeda reconoce los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Colombia una semana después

    Pakistán pide moderación a Irán e Israel y apunta que las negociaciones están “a punto de alcanzar el objetivo final”

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?