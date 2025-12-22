Montaje de puertas de andén en estación San Pablo: ¿Cuándo estarán listas en toda la línea 1?

En mayo de 2025, Metro anunció que instalaría las puertas de seguridad en la Línea 1, y que iniciarían en la estación San Pablo.

Este lunes 22 de diciembre, siete meses después, la empresa informó que los primeros trabajos de montaje ya avanzaban a paso firme en la estación antes señalada, lugar donde el andén completo estará listo e instalado durante el mes de enero de 2026.

“Este proyecto permitirá reforzar la seguridad operacional, mejorar la confiabilidad del servicio y aportar a un viaje más tranquilo para los 2,4 millones de personas que se mueven en Metro cada día”. Así postearon esta mañana en su cuenta de X.

Los trabajos en las 27 estaciones de la L1, se desarrollarán por etapas, con personal especializado y cuyas obras se ejecutarán preferentemente con trabajos nocturnos, para no interrumpir los tiempos de viaje con mayor flujo de pasajeros.

La empresa agregó además que la instalación de estas puertas de seguridad, estarán listas entre 2025 y 2026, en las estaciones San Pablo, Neptuno y Pajaritos.

En ese mismo plazo, también estará listo el tramo entre las estaciones Las Rejas y La Moneda.

Entre 2026 y 2027, entraría en operación el segmento que va desde La Moneda hasta Pedro de Valdivia, mientras que el resto del trazado, de Los Leones a Los Dominicos, se habilitaría entre 2027 y 2028.