Ni la fuerza de la naturaleza impidió que esta novia llegara al altar para casarse
Lhiane Galang y Gilbert Gibo Chico, tuvieron que consagrar su matrimonio en una iglesia totalmente inundada en la provincia de Bulacan
en Filipinas. En el registro, se puede ver a la novia caminando hacia el altar con el agua hasta la cintura. Nada pudo detenerla para dar el “Sí”. En las últimas horas, el país asiático se vio afectado por intensas lluvias e inundaciones.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.