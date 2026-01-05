Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
Finde
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE POR $1100
INGRESAR
Videos
Nicolás Maduro es trasladado al Tribunal Federal de Nueva York
Durante la jornada de este lunes, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores fueron trasladados para comparecer ante un tribunal federal de Nueva York, tras ser capturados el sábado.
Por
Paula Morales
5 ENERO 2026
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Mundo
Nicolás Maduro
Nueva York
Cilia Flores
Tribunal
Donald Trump
Venezuela
EE.UU.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 8 min
Diputado Sánchez reprocha declaración de Boric por Venezuela: “El derecho no existe para perpetuar dictaduras”
hace 15 min
Operación militar en Venezuela genera preocupación en Irán en medio de protestas
hace 17 min
Las opciones que consideró el Banco Central para la tasa de interés en un contexto de menores presiones inflacionarias
hace 18 min
Donald Trump: “ Cuba está a punto de caer”
hace 39 min
“No quedarse con las modas”: 7 consejos para elegir una carrera
hace 39 min
Revisa los resultados de la PAES 2025 y cómo realizar la postulación a universidades
Servicios
Revisa los resultados de la PAES 2025 y cómo realizar la postulación a universidades
Temblor hoy, lunes 5 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud
Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo
Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber
Chile
Diputado Sánchez reprocha declaración de Boric por Venezuela: “El derecho no existe para perpetuar dictaduras”
Revisa los resultados de la PAES 2025 y cómo realizar la postulación a universidades
Valor de la droga incautada en Antofagasta en 2025 equivale a casi el total del presupuesto anual del Ministerio Público
Negocios
Las opciones que consideró el Banco Central para la tasa de interés en un contexto de menores presiones inflacionarias
Acciones de las grandes petroleras se disparan tras caída de Nicolás Maduro
Bolsas mundiales operan estables tras caída de Nicolás Maduro pero acciones de defensa suben con fuerza
Tendencias
Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado
Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales
El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos
El Deportivo
José Ignacio Cornejo sigue como el mejor chileno y se ubica octavo tras la segunda etapa del Dakar
Novak Djokovic sorprende y abandona el sindicato de tenistas que impulsó en 2020
Fin de ciclo en el Manchester United: Ruben Amorim es despedido por malos resultados en la Premier League
Finde
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
Cultura y entretención
Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional
Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands
La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly
Mundo
Operación militar en Venezuela genera preocupación en Irán en medio de protestas
Gobierno de Cuba confirma muerte de 32 connacionales que prestaban servicio en guardia de Maduro en Venezuela
Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal en Nueva York: lo que debes saber del caso
Paula
Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
Regenerar la piel desde dentro
Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.