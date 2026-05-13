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“Nos pasaron por arriba”: exministra de Milei destacó el avance del Metro de Santiago tras su paso por Chile
La actual senadora argentina, Patricia Bullrich, comparó el tren urbano chileno con el Subte de Buenos Aires, destacando su gran infraestructura y modernidad.
Por
Pablo Gándara
13 MAYO 2026
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