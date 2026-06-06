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    “Obsession” y “Backrooms”: del éxito de Youtube a revolucionar la taquilla del cine y Hollywood

    Ambas películas, dirigidas por YouTubers veinteañeros, lograron llevar a miles de jóvenes de vuelta a las salas de cine en todo el mundo, con una receta que mezcla YouTube, creepypastas y videojuegos.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Backrooms, dirigida por Kane Parsons de solo 20 años , consiguió el mayor estreno en la historia del estudio y también marcó un récord para una película de terror original en su debut.

    Por su parte, Obsesión, de Curry Barke (26), también mantuvo un rendimiento inusual. La película aumentó sus ventas por tercer fin de semana consecutivo pese a competir con otro fenómeno del mismo género.

    Más sobre:Ver para creerObsessionBackroomsPelículasCineYoutube

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