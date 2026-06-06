“Obsession” y “Backrooms”: del éxito de Youtube a revolucionar la taquilla del cine y Hollywood

Backrooms, dirigida por Kane Parsons de solo 20 años , consiguió el mayor estreno en la historia del estudio y también marcó un récord para una película de terror original en su debut.

Por su parte, Obsesión, de Curry Barke (26), también mantuvo un rendimiento inusual. La película aumentó sus ventas por tercer fin de semana consecutivo pese a competir con otro fenómeno del mismo género.