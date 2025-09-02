SUSCRÍBETE
Operativo deja 10 detenidos en Rancagua: indagan homicidio y tráfico de drogas

Carabineros allanó esta mañana 25 domicilios en Machalí y en la población Manuel Rodríguez, donde se incautó drogas y armas.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Las investigaciones son entorno a los delitos de tráfico de drogas y un homicidio, crimen que habría ocurrido la semana pasada.

El comandante Luis Rebolledo, de la Prefectura Cachapoal, dijo que la víctima “era un individuo que fue baleado en el sector, que mantenía antecedentes”.

Respecto a la droga incautada, correspondería a marihuana, pasta base y otras sustancias ilícitas.

