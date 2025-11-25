Patricio Fernández: “La izquierda está en un estado calamitoso”
Una "polarización afectiva" y un aumento en el respaldo al "autoritarismo pragmático" son algunos de los hallazgos de un estudio realizado por Feedback y Democracia UDP. Patricio Fernández, director de último este centro, explicó las causas que subyacen detrás de estos fenómenos y que explican el "rechazo visceral" que existe entre la izquierda y la derecha. En esa línea, analizó las figuras de José Antonio Kast y de Jeannette Jara de cara al balotaje.
