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    Plan Escudo Fronterizo: “Todo movimiento de tropas alerta a nuestros vecinos”

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la analista internacional y académica de la Universidad Diego Portales, Valeria Navarro, abordó cómo el reforzamiento físico de la frontera impulsado por el gobierno -que incluye zanjas ya en construcción y eventuales muros- podría tensionar las relaciones con Perú y Bolivia. "Todo movimiento de tropas alerta a nuestros vecinos", afirmó la docente, a propósito de que son efectivos del Ejército quienes llevan a cabo las tareas. Revisa en el video el análisis completo.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Más sobre:Desde la RedacciónPlan Escudo FronterizoPerúBolivia

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