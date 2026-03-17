Plan Escudo Fronterizo: “Todo movimiento de tropas alerta a nuestros vecinos”
En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la analista internacional y académica de la Universidad Diego Portales, Valeria Navarro, abordó cómo el reforzamiento físico de la frontera impulsado por el gobierno -que incluye zanjas ya en construcción y eventuales muros- podría tensionar las relaciones con Perú y Bolivia. "Todo movimiento de tropas alerta a nuestros vecinos", afirmó la docente, a propósito de que son efectivos del Ejército quienes llevan a cabo las tareas. Revisa en el video el análisis completo.
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