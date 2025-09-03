SUSCRÍBETE
Polémica en Colombia: jugador le pegó una cachetada a árbitra tras ser expulsado

Durante el partido que enfrentó a Deportivo Quique y Real Alianza Aracataca por la Primera C, la árbitra Vanessa Ceballos le mostró la tarjeta roja a Javier Bolívar, que la agredió tras ser expulsado.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

La situación fue captada por la transmisión del encuentro y aún no queda claro el motivo de la expulsión de Bolívar, pero una vez que Ceballos le muestra la tarjeta roja, el futbolista le lanzó una cachetada.

La jueza reaccionó e intentó devolverle el golpe, pero fue contenida por los presentes.

La Liga de Fútbol del Magdalena, condenó el ataque mediante un comunicado, donde enfatizaron que “no aceptamos ningún tipo de violencia verbal ni física en contra de las mujeres, el fútbol debe ser un espacio de competencia dentro de los marcos del respeto hacia todos los participantes y asistentes al mejor espectáculo del mundo”.

Además, el futbolista ocupó sus redes para referirse al incidente y pidió disculpas.

Conoce la programación de artistas de la Fonda Nómade para Fiestas Patrias y los precios de las entradas

Rating del martes 2 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cómo guardar agua para un corte de suministro y cuánto tiempo dura almacenada

Temblor hoy, miércoles 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

