Polémica en Colombia: jugador le pegó una cachetada a árbitra tras ser expulsado

La situación fue captada por la transmisión del encuentro y aún no queda claro el motivo de la expulsión de Bolívar, pero una vez que Ceballos le muestra la tarjeta roja, el futbolista le lanzó una cachetada.

La jueza reaccionó e intentó devolverle el golpe, pero fue contenida por los presentes.

La Liga de Fútbol del Magdalena, condenó el ataque mediante un comunicado, donde enfatizaron que “no aceptamos ningún tipo de violencia verbal ni física en contra de las mujeres, el fútbol debe ser un espacio de competencia dentro de los marcos del respeto hacia todos los participantes y asistentes al mejor espectáculo del mundo”.

Además, el futbolista ocupó sus redes para referirse al incidente y pidió disculpas.