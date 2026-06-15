Padres normalizan el sobrepeso de sus hijos: el 85% cree que tienen un peso normal pero más de la mitad lo excede en realidad

Además, el estudio abordó nuevas aristas de salud mental infantil vinculada al peso, con un 12%de los padres que declara que afecta a sus hijos.

La diferencia entre percepción y realidad es uno de los principales hallazgos de la quinta edición del Observatorio Nutricional desarrollado por Nestlé, la Universidad Finis Terrae e Ipsos, estudio que además evidencia que los hábitos asociados al exceso de peso infantil muestran pocos cambios respecto de años anteriores.

El informe vuelve a revelar una normalización del exceso de peso infantil: mientras un 85% de los padres y madres encuestados considera que sus hijos tienen un peso normal, el Mapa Nutricional JUNAEB 2025 indica que solo el 43% de los escolares se sitúa realmente en ese rango, mientras que el 51% presenta sobrepeso u obesidad.

“Probablemente existe una negación para reconocer un problema nutricional, lo que dificulta la búsqueda de apoyo profesional y retrasa acciones para enfrentar la malnutrición“, explica Edson Bustos, académico de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Finis Terrae.

Parte de los ítems que no evidenciaron cambios, se encuentran el tiempo frente a pantallas, con un promedio de tres horas diarias, mientras que la actividad física alcanza solo 3,5 horas semanales. A esto se suman dificultades económicas y de acceso: el 21% de los cuidadores identifica la falta de oferta de alimentos saludables como una barrera para mantener una buena alimentación, mientras que un 20% apunta al alto costo de estos productos.

Otro dato que preocupa es la relación emocional con la comida. Uno de cada cuatro padres reconoce utilizar alimentos como premio para sus hijos, una práctica que ha aumentado cinco puntos porcentuales desde la primera medición realizada en 2022.

“En estos cinco años, el Observatorio Nutricional nos ha permitido entender mejor cómo las familias perciben la alimentación infantil en Chile. Qué desafíos enfrentan y cómo podemos colaborar, de manera multisectorial, a tomar mejores decisiones. Por ello, como empresa líder en nutrición, salud y bienestar, creemos que debemos ser parte activa de la solución: generando evidencia, promoviendo el diálogo y aportando al bienestar de las futuras generaciones”. Rodrigo Camacho, CEO de Nestlé

Nuevos hallazgos del estudio

El estudio también incorporó nuevas dimensiones relacionadas con la salud infantil. Un 37% de los encuestados afirma que sus hijos consumen algún medicamento, principalmente para la concentración (31%), el sueño (31%), la ansiedad (29%) y la hiperactividad (16%). Además, un 45% señala que sus hijos toman suplementos alimenticios, entre ellos multivitamínicos, probióticos y Omega 3.

La investigación exploró además el impacto del peso en la salud mental. El 12% de los padres considera que esta condición afecta el bienestar emocional de sus hijos. La percepción aumenta con la edad: alcanza un 7% entre niños de 2 a 5 años, un 10% entre quienes tienen entre 6 y 12 años y llega a un 24% en adolescentes de 13 a 15 años.