El Hyundai i20 presenta su nueva versión en Brasil

La nueva generación de los hatchbacks compactos suma la actualización de uno de sus principales protagonistas: el Hyundai i20, que acaba de presentar su nueva generación en Brasil, con una mecánica diversificada y un equipamiento que apunta a elevar el estándar dentro de su categoría.

Con 4,13 metros de largo, 1,78 metros de ancho y una distancia entre ejes de 2,58 metros, el modelo ofrece proporciones equilibradas para un uso urbano, complementadas por un maletero de 346 litros que mejora su versatilidad para el día a día.

Uno de los aspectos más llamativos es su diseño exterior. El hatchback adopta una silueta dinámica marcada por un pilar C de formas angulosas y una línea de cintura ascendente que aporta una imagen más deportiva. A ello se suman las luces LED delanteras y traseras con firma lumínica horizontal, un elemento que refuerza su identidad visual.

La gama contempla dos alternativas mecánicas de tres cilindros. La versión de acceso utiliza un motor atmosférico de 1.0 litro con 82 Hp y 100 Nm de torque, asociado a una transmisión manual. Por encima se ubica el bloque 1.0 turboalimentado, que desarrolla 115 Hp y 172 Nm, combinado con una caja automática de seis velocidades.

En términos de desempeño, la versión turbo puede acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 11,7 segundos, entregando una conducción equilibrada entre eficiencia y respuesta.

Puertas adentro, el i20 incorpora una presentación moderna inspirada en los últimos lanzamientos de la marca. Destaca el conjunto de pantallas integradas en una superficie continua, el volante multifunción con diseño actualizado y una conectividad pensada para los usuarios más digitales.

Las versiones superiores agregan climatizador automático, cargador inalámbrico para smartphones, control crucero adaptativo con función Stop & Go, acceso sin llave, levas al volante y una amplia dotación de asistencias a la conducción.

Por su parte, la edición especial turbo X Line aporta una personalidad más aventurera gracias a detalles exteriores en negro brillante, llantas de 17 pulgadas exclusivas y elementos distintivos que refuerzan su carácter diferenciado dentro de la gama.