SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

¿Por qué las mujeres no encuentran trabajo?

Conversamos con María José Abud, investigadora de Horizontal y encargada del programa laboral de Evelyn Matthei, sobre las causas que explican el fuerte aumento de la tasa de desempleo de las mujeres.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara
Más sobre:Money Talksnegociosempleo femeninodesempleo femeninopor qué aumentó el desempleo femenino

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Deloitte expande su oferta en Chile y apuesta a “liderar la transformación empresarial”

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

Un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cancillería dona al Museo de la Memoria material de prensa de más de 40 países sobre el golpe de Estado

Caso Bruma: tripulantes del Cobra califican de “inescrupulosas” filtraciones de carpeta de investigación

Servicios

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Conoce los artistas invitados y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

Conoce los artistas invitados y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

Fonda Doña Florinda: revisa los precios de las entradas y artistas confirmados por día

Fonda Doña Florinda: revisa los precios de las entradas y artistas confirmados por día

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile
Chile

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cancillería dona al Museo de la Memoria material de prensa de más de 40 países sobre el golpe de Estado

Deloitte expande su oferta en Chile y apuesta a “liderar la transformación empresarial”
Negocios

Deloitte expande su oferta en Chile y apuesta a “liderar la transformación empresarial”

La importancia del competidor disruptivo en el mercado de las telecomunicaciones

Presidenta de SQM es optimista de que acuerdo con Codelco se ratifique antes de marzo

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes
Tendencias

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia

Todo lo que se sabe sobre el terremoto en Afganistán que dejó cientos de víctimas mortales

El rol de Arturo Vidal, la influencia de Zamorano y el rescate de Aquino: las primeras definiciones de Fernando Ortiz
El Deportivo

El rol de Arturo Vidal, la influencia de Zamorano y el rescate de Aquino: las primeras definiciones de Fernando Ortiz

“Mayores de 55 años”: la ANFP confirma la particular venta de entradas para la Supercopa entre Colo Colo y la U

Repasa los detalles de la presentación de Fernando Ortiz como el nuevo técnico de Colo Colo

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto
Finde

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia
Cultura y entretención

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia

La Ola bajo el juicio de los críticos: las opiniones divididas que ha generado la nueva cinta de Sebastián Lelio

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

Un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei
Mundo

Un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei

“Hay muerte en cada hogar”: terremoto en Afganistán deja más de 800 fallecidos y pone a prueba al régimen talibán

Maduro denuncia que ocho barcos de guerra y un submarino nuclear de EE.UU. “apuntan contra Venezuela”

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”