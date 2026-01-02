Inicio
Potente sismo en México sorprende a la presidenta Claudia Sheinbaum en medio de actividad
Tras el fuerte sismo de 6.5 en el centro de México, se han registrado más de 150 réplicas. La mandataria mexicana fue registrada en vivo cuando el movimiento telúrico sacudió el país.
Por
Pablo Gándara
2 ENERO 2026
Más sobre:
Sismo en México
terremoto en México
replicas
videos de terremoto en México
