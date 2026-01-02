SUSCRÍBETE POR $1100
    Potente sismo en México sorprende a la presidenta Claudia Sheinbaum en medio de actividad

    Tras el fuerte sismo de 6.5 en el centro de México, se han registrado más de 150 réplicas. La mandataria mexicana fue registrada en vivo cuando el movimiento telúrico sacudió el país.

    Pablo Gándara 
    Pablo Gándara
    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes en prácticas clínicas

    Investigadores suizos creen que bengalas sobre botellas de champán provocaron incendio fatal en bar

    ¿Las “dos almas” del PS?

    Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara: “La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible”

    Detienen a un asesor de Bolsonaro por infringir las medidas cautelares de su condena por golpismo

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2026 y cómo postular a la Admisión 2026

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Temblor hoy, viernes 2 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes en prácticas clínicas
    Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara: “La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible”

    Embajador de Israel en Chile destaca entrega de cartas credenciales: “Llegamos a la normalización de nuestras relaciones”

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos
    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos

    Cencosud invertirá US$14 millones para ampliar centro de distribución en Chillán

    Los negociadores de Toesca detrás de la compra de Frontal Trust

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa
    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Cómo Rusia solicitó a EEUU que detenga la persecución del Bella 1, el petrolero vinculado a Venezuela e Irán

    El incierto futuro de Vicente Reyes tras el fin anticipado de su préstamo en la League One de Inglaterra
    El incierto futuro de Vicente Reyes tras el fin anticipado de su préstamo en la League One de Inglaterra

    Matías Almeyda se molesta por las dudas sobre su continuidad en el Sevilla de Alexis: “Me tienen que sacar con 10 jueces”

    Será compañero de Neymar: Felipe Loyola da el salto a Brasil y llega al Santos

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”
    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos
    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Investigadores suizos creen que bengalas sobre botellas de champán provocaron incendio fatal en bar

    Detienen a un asesor de Bolsonaro por infringir las medidas cautelares de su condena por golpismo

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso
    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir