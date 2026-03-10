Presidente Boric desliza posible candidatura presidencial de Tomás Vodanovic
Durante la inauguración de la 29° Comisaría de La Farfana en Maipú, el Presidente Gabriel Boric realizó un guiño al alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, como posible carta a la presidencia en 2030. En medio de su discurso los asistentes le gritaron “¡2030!”, instándolo a postularse para el próximo mandato presidencial, a lo que el Mandatario respondió entre risas "No me digan eso, acá tienen a alguien mejor".
