Presidente Kast dedica sentidas palabras a Steinert y Sedini tras cambio de gabinete
El Presidente José Antonio Kast, desde el Palacio de La Moneda, lamentó el cambio de gabinete que debió realizar este martes.
“No esperaba hacer este cambio de gabinete”. Tras ejecutar el cambio en el gabinete, Kast tomó la palabra para agradecer a las removidas titulares.
Trinidad Steinert y Mara Sedini dejaron sus cargos en el Ministerio de Seguridad Pública y de Secretaría General de Gobierno, respectivamente.
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