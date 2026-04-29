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    Proyecta Chile 2050: Girardi y Palacios explican por qué es una “iniciativa única en el mundo”

    Drones, tecnologías contra el envejecimiento y un foco en regiones son parte de las propuestas de la iniciativa que reúne al Estado con más de 2 mil expertos y el sector privado. Guido Girardi y Lucas Palacios explican a profundidad los detalles de la ambiciosa propuesta que busca fijar lineamientos comunes en salud, tecnología, seguridad y energía para mediados el Chile a mediados de siglo.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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