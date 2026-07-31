Sistema de salud integrado

SEÑOR DIRECTOR:

Fortalecer la colaboración entre los sistemas público y privado es uno de los pilares de la ministra May Chomali. Poner al paciente en el centro exige aprovechar las capacidades de ambos sectores.

La alerta sanitaria oncológica mostró que esta colaboración funciona: la derivación de pacientes a privados permitió usar capacidad disponible y responder con rapidez, fortaleciendo la gestión del Estado al coordinar mejor los recursos.

La experiencia de países como España, Alemania o los Países Bajos muestra sistemas donde el Estado lidera la política sanitaria mientras públicos y privados colaboran bajo reglas claras y objetivos comunes, logrando más acceso y mayor eficiencia.

Chile cuenta con una sólida red pública, prestadores privados experimentados, profesionales capacitados e infraestructura que ha crecido significativamente. El desafío no es aumentar los recursos, sino gestionarlos mejor.

Junto a las listas de espera, el déficit de especialistas y el financiamiento, urge transformar la gobernanza de los hospitales públicos. Incorporar gobiernos corporativos robustos —con directorios profesionalizados, autonomía de gestión y rendición de cuentas— es la condición para traducir la inversión en mejoras sustantivas en resolución, calidad y satisfacción de los pacientes. Sin esa gobernanza, la coordinación con el sector privado corre el riesgo de diluirse.

El envejecimiento poblacional, las enfermedades crónicas y las nuevas tecnologías harán aún más necesaria esa eficiencia.

Los desafíos de salud no dependen solo de cuánto invierte el Estado, sino de cómo organiza el sistema. La colaboración público-privada, con gobernanza moderna y gestión por resultados, es indispensable para una atención oportuna y de excelencia.

Santiago Venegas

Gerente general Clínica Oftalmológica Pasteur