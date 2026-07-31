SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Sistema de salud integrado

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Fortalecer la colaboración entre los sistemas público y privado es uno de los pilares de la ministra May Chomali. Poner al paciente en el centro exige aprovechar las capacidades de ambos sectores.

    La alerta sanitaria oncológica mostró que esta colaboración funciona: la derivación de pacientes a privados permitió usar capacidad disponible y responder con rapidez, fortaleciendo la gestión del Estado al coordinar mejor los recursos.

    La experiencia de países como España, Alemania o los Países Bajos muestra sistemas donde el Estado lidera la política sanitaria mientras públicos y privados colaboran bajo reglas claras y objetivos comunes, logrando más acceso y mayor eficiencia.

    Chile cuenta con una sólida red pública, prestadores privados experimentados, profesionales capacitados e infraestructura que ha crecido significativamente. El desafío no es aumentar los recursos, sino gestionarlos mejor.

    Junto a las listas de espera, el déficit de especialistas y el financiamiento, urge transformar la gobernanza de los hospitales públicos. Incorporar gobiernos corporativos robustos —con directorios profesionalizados, autonomía de gestión y rendición de cuentas— es la condición para traducir la inversión en mejoras sustantivas en resolución, calidad y satisfacción de los pacientes. Sin esa gobernanza, la coordinación con el sector privado corre el riesgo de diluirse.

    El envejecimiento poblacional, las enfermedades crónicas y las nuevas tecnologías harán aún más necesaria esa eficiencia.

    Los desafíos de salud no dependen solo de cuánto invierte el Estado, sino de cómo organiza el sistema. La colaboración público-privada, con gobernanza moderna y gestión por resultados, es indispensable para una atención oportuna y de excelencia.

    Santiago Venegas

    Gerente general Clínica Oftalmológica Pasteur

    Más sobre:IntegraciónRed públicaPrestadores privadosGobernanza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Minuto a minuto: Revisa el avance del sistema frontal y sus afectaciones en el país

    Tiroteo en Franklin: fallecido era uno de los asaltantes que intentó robo y Fiscalía advierte planificación en el atraco

    Vallejo vuelve a la carga y ahora se lanza contra republicanos y libertarios: “La ultraderecha está corriendo el cerco”

    Pedro Sánchez responde a las críticas de Italia y apunta que allí reciben más inmigrantes irregulares que España

    Evalúan alternativas de localización para instalar estatua del expresidente Sebastián Piñera frente a La Moneda

    La primera baja de Gómez al mando de la Dipres: renuncia la jefa del Departamento de Finanzas

    Lo más leído

    1.
    Precios de la vivienda

    Precios de la vivienda

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Birmingham vs. Barcelona en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Birmingham vs. Barcelona en TV y streaming

    Rating del jueves 30 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 30 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Bono Dueña de Casa: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos que entrega?

    Bono Dueña de Casa: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos que entrega?

    Minuto a minuto: Revisa el avance del sistema frontal y sus afectaciones en el país
    Chile

    Minuto a minuto: Revisa el avance del sistema frontal y sus afectaciones en el país

    Tiroteo en Franklin: fallecido era uno de los asaltantes que intentó robo y Fiscalía advierte planificación en el atraco

    Vallejo vuelve a la carga y ahora se lanza contra republicanos y libertarios: “La ultraderecha está corriendo el cerco”

    La regla de Taylor y el espacio para bajar la tasa
    Negocios

    La regla de Taylor y el espacio para bajar la tasa

    La primera baja de Gómez al mando de la Dipres: renuncia la jefa del Departamento de Finanzas

    Vozinha todavía no llega a Chile y su marca ya fue registrada para barritas de cereal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile
    Tendencias

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Las regiones que tendrán las lluvias más intensas hasta el sábado, según los meteorólogos

    Revisa todas las regiones que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    Diputado Manouchehri apunta a ministra Natalia Duco: “Si se comprueba que la estaban llevando a un carrete, tiene que salir”
    El Deportivo

    Diputado Manouchehri apunta a ministra Natalia Duco: “Si se comprueba que la estaban llevando a un carrete, tiene que salir”

    Flamengo sube la puntería: oferta de Medio Oriente pone a Pulgar como el chileno mejor pagado del planeta

    Gianni infantino recibe otro golpe: Asia se suma al rechazo a la propuesta de venta del Mundial

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Gepe y Silvana Estrada reinventan “Hablar de Ti”
    Cultura y entretención

    Gepe y Silvana Estrada reinventan “Hablar de Ti”

    Ministerio de las Culturas anuncia el jurado de los Premios Nacionales 2026

    ¿Su película más ambiciosa? Críticos definen qué lugar ocupa La Odisea en el mapa cinematográfico de Nolan

    Pedro Sánchez responde a las críticas de Italia y apunta que allí reciben más inmigrantes irregulares que España
    Mundo

    Pedro Sánchez responde a las críticas de Italia y apunta que allí reciben más inmigrantes irregulares que España

    Rusia advierte de que el aumento de los ataques ucranianos pone en riesgo cualquier “perspectiva de paz”

    Keiko Fujimori forma un nuevo gobierno con 15 ministros investigados y con antecedentes por diversos delitos

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable
    Paula

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto