Llueve sobre mojado
SEÑOR DIRECTOR:
La lluvia nos ha dejado una pregunta: ¿Por qué el gobernador Claudio Orrego no tiene una cartera priorizada de proyectos que permita recuperar jardines infantiles, escuelas y liceos? Los consejeros regionales estaríamos encantados de aprobar algo así.
Felipe Serey
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