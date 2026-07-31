Llueve sobre mojado

Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo. Foto: ATON.

SEÑOR DIRECTOR:

La lluvia nos ha dejado una pregunta: ¿Por qué el gobernador Claudio Orrego no tiene una cartera priorizada de proyectos que permita recuperar jardines infantiles, escuelas y liceos? Los consejeros regionales estaríamos encantados de aprobar algo así.

Felipe Serey

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