La puerta al primer empleo

SEÑOR DIRECTOR:

La tasa de desocupación entre los jóvenes alcanzó un 24,6%. Es una cifra que Chile no puede normalizar, especialmente cuando cada año egresan cerca de 75 mil estudiantes de la educación media técnico-profesional. Para muchos, las experiencias en empresas pueden ser la puerta de entrada al mundo laboral. Esa oportunidad no debiera depender de esfuerzos aislados.

La propuesta de la Mesa de Reactivación Laboral de crear un programa Talento Joven y vincular, en una primera etapa, a grandes empresas con 100 liceos va en la dirección correcta, pero debe ser solo el comienzo. Si la formación dual va a ser parte de la respuesta al desempleo juvenil, necesita continuidad, mayor cobertura y compromisos concretos. No basta con destacar experiencias exitosas: hay que hacer posible que muchos más estudiantes aprendan en contextos reales de trabajo y cuenten con el acompañamiento adecuado.

Las empresas también tienen que dar un paso adelante. No pueden esperar que el sistema educativo forme, por sí solo, a los técnicos que necesitan. Abrir espacios de aprendizaje y participar en la preparación de los futuros trabajadores no es solo una contribución social; es una inversión en el talento que Chile requiere.

La formación dual no puede seguir siendo una experiencia disponible para algunos. La propuesta de la Mesa es un buen primer paso, pero el desafío es darle escala y convertirla en una política sostenida en el tiempo.

Juan Eduardo Errázuriz

Presidente del directorio Fundación Chile Dual

Andrea Garrido

Directora ejecutiva Fundación Chile Dual