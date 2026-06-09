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    ¿Puede la naturaleza mejorar el aprendizaje de los niños?

    En el capítulo de hoy conversaremos con Carolina Correa, Directora de Plan Nature del Colegio Nido de Águilas y educadora en aprendizaje basado en naturaleza sobre organizaciones como la American Academy of Pediatrics y estudios de la University of Illinois muestran que el contacto regular con entornos naturales mejora la concentración, reduce el estrés y la ansiedad, fortalece habilidades como la creatividad, la autorregulación y la resolución de problemas, e incluso puede aumentar el rendimiento académico hasta en un 10%.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
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